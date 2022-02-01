Работают по 10 часов, каждый пятый — без выходных. Как изменился петербургский мигрант и почему он все еще в дефиците

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Количество трудовых мигрантов в Петербурге, включая граждан ЕАЭС, в 2021 году выросло до 320,5 тыс. человек. Это больше, чем в 2020 году, когда их было около 280 тысяч, но значительно меньше, чем в 2019-м — тогда их насчитывалось 385 тысяч. При этом сегодняшняя потребность рынка в иностранной рабочей силе (иными словами — дефицит) после резкого скачка в 2020-м опустилась на допандемийный уровень. Частично рабочие места заняли россияне, а бизнесу пришлось приспосабливаться к жизни без мигрантов.



Данными с «Фонтанкой» поделился городской комитет по труду, по заказу которого провел исследование НИУ ВШЭ. Для анализа миграционной ситуации в Петербурге в 2021 году специалисты использовали ведомственную статистику, геоданные, большие данные, в том числе крупных порталов по поиску работы, а также проводили опросы и глубинные интервью с экспертами.

По подсчетам специалистов, в 2019 году дополнительная потребность Петербурга в иностранных работниках находилась на уровне чуть выше 8 000 человек. Эта цифра и есть объем дефицита мигрантов. В 2020 году он вырос до 30 тыс. человек, а в 2021-м — упал до 7 383 человек.

Как прокомментировали в комитете, частично заместить дефицит удалось с помощью россиян и внедрения трудосберегающих технологий. Это, например, повышение производительности труда за счет оптимизации рабочего процесса или пространства. Простыми словами: рабочий ходил за инструментом в другой конец цеха, а теперь у него все под рукой, и освободившееся время он тратит на изготовление большего числа деталей. Или закупается новое современное оборудование, и вместо пяти человек с лопатами теперь требуется один водитель мини-трактора. Компании пересматривают зарплатную политику, открывают вакансии с гибким графиком для студентов, мам с детьми, пенсионеров и других потенциальных сотрудников, которые не могут работать полный день.



Однако дефицит покрыт не полностью, а сегодняшнее количество мигрантов на рынке от допандемийного уровня отделяют десятки тысяч человек. Зарплатные ожидания в прошлом неприхотливых иностранцев поднялись выше условных 50 тыс. рублей в год, а россияне не готовы работать в привычных для мигрантов условиях, и не все работодатели готовы предоставить что-то получше.

Сейчас более двух третей (68%) петербургских мигрантов работают в пяти основных сферах: строительство (19,3% от всех иностранных работников), обрабатывающие производства (13,9%), торговля оптовая и розничная (13,6%), транспортировка и хранение (10,7%), деятельность гостиниц и предприятий общепита (10,5%). Почти треть (28%) от дополнительной потребности (те самые 7 383 человека) приходится на неквалифицированных работников. Чаще всего среди них ищут продавцов и мойщиков в клининговые компании.



Обойтись без мигрантов не получится

«В перспективе на 7 лет вперед ожидается небольшой рост востребованности иностранной рабочей силы на рынке труда Петербурга. Фактором, обуславливающим такую динамику, является сокращение численности трудовых ресурсов местного населения и внутренних мигрантов в связи с продолжающейся пандемией», — отмечают в комитете со ссылкой на прогнозы ученых.



Со внутренними мигрантами все понятно — пандемия осложнила перемещение между регионами и открыла для многих чудеса и сложности удаленной работы. Что касается местных трудовых ресурсов, их количество не растет, но тут вопросы еще и к демографии. Подробнее о ситуации «Фонтанка» писала здесь.

Ожидается, что во всех сферах экономики спрос будет расти на высококвалифицированных сотрудников и падать — на персонал средней и низкой квалификации. Мигрантов это тоже касается. Рынок все больше нуждается в иностранцах-профессионалах для работы в сфере услуг, секторе образования, культуры, креативных и творческих индустрий. От них требуется высокий уровень социально-трудовой интеграции с россиянами, то есть умение общаться и знание русского языка. В Петербурге наиболее преуспели в этом граждане Белоруссии и Казахстана. Выше среднего уровень социо-трудовой интеграции у граждан Молдовы и Азербайджана, средний — у приезжих из Таджикистана, ниже среднего — у гостей из Узбекистана и Киргизии.

Рынку ожидаемо все меньше будет требоваться иностранная рабочая сила низкого и среднего уровня квалификации, кроме тех профессий, где заменить человека роботом или выдать ему суперсовременное оборудование будет слишком дорого.



Мигрант в Петербурге — это кто?

Большинство трудящихся иностранцев в городе — граждане Узбекистана, в 2021 году их доля выросла с 36,91% до 45,91%. Второе место занимают граждане Таджикистана, которые увеличили свою долю с 14,06% до 15,07% в 2021 году. Третье место за белорусами, чья доля, наоборот, сократилась — с 13,46% до 10,7%. Украинцы тоже потеряли пару процентов, сократив долю на петербургском рынке труда с 8,08% до 6,24%.



«В гендерной структуре трудовых мигрантов и российских работников существует разница: у трудовых мигрантов доля мужчин больше, чем у россиян. Такая ситуация характерна для международной миграции в целом. В 2021 году это расхождение несколько сократилось за счет того, что женщины стали чаще приезжать в составе семей, и так же, как и другие члены семьи, находят работу. В 2020 году было 38,7% женщин, в 2021 году их доля достигла 40,9%», — говорят в комитете по труду.

Иностранная молодежь стала меньше приезжать на работу в Петербург, видит для себя меньше перспектив. В 2020 году четверть мигрантов-мужчин были в возрасте 25–34 лет, но в 2021 году их доля сократилась до 16,6%. Доля женщин этой возрастной группы также сократилась к 2021 году с 13,6% до 10,2%. Доля еще более молодых мужчин, 18–24 лет, год к году уменьшилась с 20,2% до 15,1%.



Отток молодых людей компенсировали старшие поколения. Доли мигрантов в возрасте 45–54 и 54–64 лет выросли примерно в два раза — например, с 2,4% до 4,3%. Предполагается, что для рынка в этом нет ничего плохого: у старших больше опыта и, как правило, выше квалификация.

Сколько зарабатывают мигранты

Треть иностранных служащих работают в офисе на пятидневке и только 17,2% получают зарплату выше средней по Петербургу, а это, на минуточку, 72,8 тыс. рублей (да, такова официальная статистика). Четверть зарабатывает 40–50 тыс. рублей в месяц, около 22% — от 30–40 тысяч.

Большинству удается (72,8%) снимать в Петербурге жилье, но только 2,6% мигрантов живут на собственных квадратных метрах. 7% кров предоставляет работодатель, 1,2% располагаются у друзей.



Почти 40% мигрантов работают с одним выходным днем на неделе, а каждый пятый вообще без выходных. Чаще всего такой нагрузке себя подвергают молодые люди. Восьмичасовым рабочим днем могут похвастаться 17,4% работников, по 10 часов в день работают 18,1%. Больше всего мигрантов (29,4%) трудятся по 12 часов в день. В среднем получается 10 часов 18 минут.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

