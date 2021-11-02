«Работаем дома с выключенной геолокацией». Перепись населения в Петербурге проходит и без участия населения

автор фото Артем Краснов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







В Петербурге переписчики столкнулись с закрытыми дверьми. Горожане массово отказываются отвечать на вопросы из анкеты Росстата. Ведомство требует отчёта с определёнными показателями. Для их достижения по традиции используют бюджетников. На Васильевском острове пошли дальше и выдали переписчикам списки с персональными данными горожан. Их нужно просто внести в бланки.

О том, что студентам истфака СПбГУ, работающим на переписи населения, предложили вбить готовые данные без хождения по квартирам, сообщил студенческий телеграм-канал «Студень». В публикации упоминался координатор Росстата, которая объяснила необходимость такой работы высоким процентом отказов граждан.



«Фонтанке» удалось связаться с переписчиком, работающим на Васильевском острове, который подтвердил эту информацию. «В начале переписчики честно ходили по квартирам и собирали данные, но столкнулись с многочисленными отказами. Есть указание, чтобы было всего 3% отказов среди всех переписанных, поэтому, как мне объяснили, чтобы удовлетворить данное требование, нам куратор поручил самостоятельно заполнять квартиры отказавших. Да, существует база с личными данными горожан, и она используется в заполнении переписи», — отметил он, попросив не называть себя.

Человеком, выславшим на почту переписчикам таблицу с данными 2 348 жителей Васильевского острова, судя по всему, была контролер Росстата Татьяна Батурина. В этой базе, например, представлены поквартирные списки проживающих в 40-м доме на Железноводской улице с указанием ФИО, года рождения, гражданства, регистрации и прошлого места проживания гражданина. Каждый переписчик должен «обойти» 200 квартир.

В чате и в личном общении Батурина объяснила переписчикам, что ходить по квартирам не нужно, а для заполнения анкет можно воспользоваться «базой». Всех работников снарядили планшетами, отслеживающими геолокацию, её контролёр посоветовала отключить. «Работаем дома с выключенной геолокацией» — написала она (скриншоты переписки и аудио есть в распоряжении редакции).



В случае если горожанин сам пройдёт перепись на портале Госуслуг и одновременно будет «переписан» без своего ведома, то в этом случае повторную анкету нужно будет удалить. Батурина попросила переписчиков «ускориться» и закончить работу до 4 ноября. Тем, кто «обработал» только 20% квартир, предоставят «дополнительные силы» и помогут вбить данные. На зарплате это не скажется.

Переписчикам объяснили, что базу с личными данными якобы подготовили волонтёры. Однако на переписи населения волонтёры не занимаются сбором данных. Их задача — только консультировать граждан, например они могут работать при МФЦ.

В разговоре с «Фонтанкой» Батурина опровергла информацию о наличии базы с персональными данными петербуржцев. «Сейчас у нас середина переписи, и нет проблем», — прокомментировала она количество отказов. Батурина уточнила, что на жизнь зарабатывает как страховой агент, а в переписи приняла участие, «потому что предложили».

«Фонтанка» связалась с переписчиками из других районов Петербурга. Все они работают традиционно, обходя квартиры. Однако некоторых попросили убрать пометку «Отказ» с квартир, где не открыли дверь. В таком случае переписчик вынужден посещать адрес до тех пор, пока не получит положительный ответ. «У меня нет (по крайней мере пока нам не сказали) информации о том, как будут заполняться эти пробелы после переписи», — отметил один из переписчиков.



Также в редакцию поступали сообщения из бюджетных организаций, где начальство требует от подчинённых отчитаться о прохождении переписи на Госуслугах. Жаловались на принуждение учителя, сотрудники скорой и налоговой инспекции, чиновники Смольного.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в управление Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленинградской области. Телефон корреспондента передали начальнику отдела статистики Елене Чуприной. Но к моменту публикации специалист, отвечающий за перепись населения, не перезвонила. Как рассказывал советник главы Росстата Игорь Ваган, полученные при переписи населения данные используются различными государственными ведомствами, чтобы менять к лучшему социальную инфраструктуру. На организацию переписи государство потратило более 30 млрд рублей. По словам замглавы Росстата Павла Смелова, к 2 ноября переписали 63% россиян.

К участию в «государственно важной деятельности» активно привлекали и студентов. Некоторым учащимся заменили практику работой в качестве переписчика. При этом, по словам студентов СПбГУ, договоры с ними до сих пор не заключены, и, как будет оплачиваться эта деятельность, они пока не знают.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

