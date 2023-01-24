Губернатор Белгородской области заявил, что за все время обстрелов погибли 25 человек

За все время обстрелов со стороны Украины в Белгородской области погибли 25 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на встрече с президентом России Владимиром Путиным 24 января.



Он добавил, что 96 человек получили ранения, пишет РИА Новости. В сообщениях в телеграм-канале губернатора Гладкова упоминается только о 13 погибших.



Белгородская область подвергается обстрелам с момента начала боевых действий. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.

