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    Суд наложил запрет на реконструкцию дома Басевича

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    Куйбышевский районный суд Петербурга изменил меры предварительной защиты по делу о доме Басевича. Теперь запрещены любые работы по реконструкции здания. Об этом сообщает 24 января объединенная пресс-служба судов города.

    Меры защиты были изменены в рамках в рамках рассмотрения иска, в котором петербуржцы пытаются оспорить выданное разрешение на строительство (реконструкцию здания). Ответчиком выступает Госстройнадзор.

    Ранее действовали меры защиты в виде приостановки действия разрешения на строительство. Теперь и собственнику, и другим лицам до вступления решения суда в законную силу запрещено проводить работы по реконструкции. Исключение — работы по консервации здания с укреплением конструкций.

    Днем ранее стало известно, что дом Басевича просят признать памятником: поступившее в комитет по охране памятников (КГИОП) заявление подписали историк архитектуры, член петербургского отделения Национального комитета ИКОМОС Александр Кречмер и замруководителя совета по сохранению культурного наследия при губернаторе, искусствовед, член Союза архитекторов Михаил Мильчик.

    Кроме того, в январе Городской суд признал здание на Большой Пушкарской, 7А аварийным, несмотря на то, что согласно выводу судебной экспертизы, постройка является аварийной только частично и пригодна к ремонту. После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сделал заявление, напомнив, что расследование громкого уголовного дела о сносе в Петербурге исторических зданий продолжается.

    Доходный дом И. И. Басевича на Большой Пушкарской, 7, построен в стиле модерн архитектором А. И. Зазерским в 1912 году при участии владельца дома — инженера И. Басевича. В перечень объектов культурного наследия не включен.

    Здание было передано ГБУК «Академический театр балета Бориса Эйфмана» для обустройства «комплекса апартаментов служебного пользования для артистов». В результате реконструкции аварийные конструкции планируется демонтировать, а сохранить только лицевую часть здания по Большой Пушкарской улице в объеме пяти нижних этажей с воссозданием шестого и седьмого и «конфигурации и стилистики фасадных решений внутреннего двора с локальными изменениями».

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