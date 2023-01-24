Суд наложил запрет на реконструкцию дома Басевича

Куйбышевский районный суд Петербурга изменил меры предварительной защиты по делу о доме Басевича. Теперь запрещены любые работы по реконструкции здания. Об этом сообщает 24 января объединенная пресс-служба судов города.



Меры защиты были изменены в рамках в рамках рассмотрения иска, в котором петербуржцы пытаются оспорить выданное разрешение на строительство (реконструкцию здания). Ответчиком выступает Госстройнадзор.

Ранее действовали меры защиты в виде приостановки действия разрешения на строительство. Теперь и собственнику, и другим лицам до вступления решения суда в законную силу запрещено проводить работы по реконструкции. Исключение — работы по консервации здания с укреплением конструкций.