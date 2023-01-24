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    На Богатырском слёг светофор. И это далеко не единственное ДТП в Приморском районе

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    Приморский район Петербурга 24 января оказался местом притяжения аварий. Большинство сообщений очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» — оттуда.

    На перекрёстке Коломяжского и Богатырского проспектов «Субару» снес светофор. «Проезжали только что. Стоит скорая. Так что плохо не только светофору», — рассказывает в группе Марина.

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    На перекрёстке Планерной и Камышовой улиц столкнулись «Шкода» и «Тойота». ДТП попало на видео: один водитель ехал прямо, другой поворачивал налево.

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    Ещё две легковые машины, одна из которых каршеринговая, не смогли разъехаться на проспекте Авиаконструкторов рядом с Долгоозерной улицей ещё ночью, сообщают в группе.

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    При этом крупных пробок в Приморском районе не наблюдалось. В топ-5 пробок «Яндекса» — магистрали в других районах. Максимальная загруженность дорог Петербурга утром составила обычные 6 баллов.

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    ДТПСветофорДТП в Петербурге
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