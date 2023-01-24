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    Станислав Садальский попал в больницу с кровотечением

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    Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский попал в Боткинскую городскую клиническую больницу Москвы. Об этом он сам сообщил в соцсетях ночью 24 января. По его словам, у него началось кровотечение.

    «Ночью на скорой забрали в больницу. Грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты, ксалерто 20 мг, лимоны, имбирь… пока кровотечение не остановили…» — рассказывает артист.

    Он также отметил «прекрасное состояние больницы» и попросил подписчиков пожелать ему удачи.

    «А должен завтра лететь в Мурманск… Пожелайте мне удачи», — написал Садальский.

    Летом 2015 года артист попал в реанимацию. По его словам, его госпитализировали из-за высокого давления.

    Станислав Садальский — заслуженный артист РСФСР, народный артист Грузии и народный артист Чувашии. Родился 8 августа 1951 года в селе Чкаловское Чувашской АССР в семье учителей. В 1973 году окончил ГИТИС.

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