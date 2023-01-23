В зоопарке Уссурийска лев Аристо напал на подгулявшую женщину

Прогулка женщины в состоянии «шальной императрицы» по зоопарку Уссурийска закончилась в больнице. Расхрабрившись, нетрезвая дама решила поближе пообщаться с хищником и едва не осталась без руки.



Подробности 23 января сообщает пресс-служба зоопарка «Чудесный». Посетительница пришла в зверинец под вечер в компании двух приятелей. В какой-то момент ее занесло в подсобку рабочих, которые обратили внимание на ее состояние и сделали замечание. Попутчики увели свою подгулявшую спутницу, но не уследили за ней. Оставшись одна, дама смело перелезла через ограждение, несмотря на предупреждающие таблички, и отправилась знакомиться со львом по кличке Аристо.