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    В зоопарке Уссурийска лев Аристо напал на подгулявшую женщину

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    Прогулка женщины в состоянии «шальной императрицы» по зоопарку Уссурийска закончилась в больнице. Расхрабрившись, нетрезвая дама решила поближе пообщаться с хищником и едва не осталась без руки.

    Подробности 23 января сообщает пресс-служба зоопарка «Чудесный». Посетительница пришла в зверинец под вечер в компании двух приятелей. В какой-то момент ее занесло в подсобку рабочих, которые обратили внимание на ее состояние и сделали замечание. Попутчики увели свою подгулявшую спутницу, но не уследили за ней. Оставшись одна, дама смело перелезла через ограждение, несмотря на предупреждающие таблички, и отправилась знакомиться со львом по кличке Аристо.

    В этот момент к ней с криками побежали сотрудники, но женщина не остановилась. Она была буквально рядом со львом, который схватил ее за руку. От клетки посетительницу оттащили сотрудники и вызвали скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали. Руку спасают врачи.

    В зоопарке добавили, что оценивают ситуацию как ужасную и переживают за здоровье гостьи. К расследованию подключились правоохранительные органы.

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