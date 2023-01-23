Почему указ о частичной мобилизации так и не отменен: ответ Кремля

Сама мобилизация завершилась еще осенью — об этом заявляли Шойгу и Путин Фото: Артём Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 23 января 2023 года.

В Кремле объяснили, почему указ о частичной мобилизации продолжает действовать Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прояснил ситуацию с указом о частичной мобилизации, который продолжает действовать. — Указ Путина о мобилизации предусматривает не только призыв нужного числа людей, но и другие мероприятия, поэтому продолжает действовать, — заявил сегодня журналистам Песков.

О том, что указ Путина о частичной мобилизации всё еще действителен, на прошлой неделе сообщил депутат Псковского областного собрания Артур Гайдук — он опубликовал ответ Администрации президента на его просьбу к главе государства издать указ о завершении частичной мобилизации. Тогда Дмитрий Песков назвал это «юридической особенностью» и пообещал уточнить ситуацию позднее. В России пообещали импортозаместить поезда «Ласточка» На заводе, производящем созданные на базе немецкой платформы Desiro концерна Siemens «Ласточки», будут выпускать полностью российский пассажирский поезд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Синара — транспортные машины». Технические детали пока не сообщаются, но в компании заявили, что смогут начать выпуск отечественных электропоездов после получения необходимых сертификатов. Концерн Siemens заявил об уходе из России в мае прошлого года.

Россия понижает уровень дипотношений с Эстонией, а Латвия — с Россией В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Россия понижает дипломатический уровень отношений с Эстонией. Послу Эстонии предписано покинуть Россию до 7 февраля, Эстония в ответ высылает российского посла — уровень диппредставителя в обеих странах будет понижен до временного поверенного в делах. В МИД заявили, что ответственность за ухудшение дипотношений лежит на Эстонии. На действия МИД РФ отреагировала Латвия. Министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевичс заявил, что с 24 февраля Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией.

Начался прием заявок на отсрочку для айтишников На «Госуслугах» начался прием заявок на отсрочку от службы для ИТ-специалистов. Речь идет о мужчинах с 18 до 27 лет, которые могут попасть под весенний призыв на срочную службу. Принимать заявки будут до 6 февраля. Отсрочки айтишников, полученные в прошлом году, во время весеннего призыва будут недействительны — нужно подавать заявку заново. Генпрокурор РФ назвал количество фейков об армии Генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью «Известиям» заявил, что с марта прошлого года было выявлено 187 фактов распространения фейков об армии. Сама статья в Уголовном кодексе появилась как раз в марте 2022 года.



— Расследованы и направлены в суд уголовные дела о 78 преступлениях в отношении 67 человек, — сообщил Краснов.

О внесудебном ограничении доступа к информации в интернете, мессенджерах и соцсетях, по его словам, в Роскомнадзор было направлено больше 1,7 тысячи требований.