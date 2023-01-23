Юная петербурженка стала жертвой порношантажа. Ее мама узнала об этом от директора школы

Учащаяся одной из школ Красносельского района Петербурга стала жертвой шантажиста. Неизвестный выложил в Интернете видео, на котором 12-летняя девочка занимается сексом со сверстником. Теперь с историей работает Следственный комитет. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 января.



Сперва аноним якобы написал самой девочке. Какой он поставил ультиматум, неизвестно, однако в тот же день кадры со сношением подростков уже были у директора школы. Она и сообщила матери ученицы о произошедшем. Об этом также стало известно и полиции. Материалы проверки переданы в ГСУ СК по Петербургу.

