Европа и Британия собрались поставить Украине танки: главные новости вокруг СВО за 22 января

Вопрос поставки танков вызвал в Евросоюзе разноглосия Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 22 января 2023 года.



Санкции Во Франции заблоктировали счета телеканала RT France. После этого его главред Ксения Федорова объявила, что канал останавливает работу. — Счета телеканала заморожены по требованию Главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции. Наш канал не может более продолжать свою деятельность, — написала Федорова в Twitter. Тем временем в Финляндии, как сообщает Yle, заморозили российские активы почти на 187 миллионов евро. Эта сумма складывается из стоимости акций, машин, яхт, самолетов и недвижимости, принадлежащей россиянам.

Вопрос о танках В Евросоюзе продолжаются споры по поводу поставок танков Украине. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объяснил газете Diário, что это решение до сих пор не принято из-за позиции Германии. При этом сам он считает, что танки необходимо поставить. Схожей позиции придерживается Польша. Премьер-министр Матеуш Моравеций сообщил, что мнение Германии их не остановит. — Мы не будем сидеть сложа руки. Если мы не получим согласия Германии на [поставку танков] Leopard, то создадим «меньшую коалицию» стран, готовых передать некоторые из своих современных танков сражающейся Украине, — написал Моравецкий в Twitter.

Поставку Leopard 2 и другой боевой техники обсуждает также Великобритания. — Мы хотим быть уверены в том, что украинцы восторжествуют и что это случится в скором времени, поскольку это лучший способ сохранить как можно больше жизней. Мы бы хотели, чтобы все страны пошли как можно дальше, однако все они будут поддерживать Украину таким образом, который кажется им наиболее подходящим, — сообщил глава британского МИД Джеймс Клеверли в интервью Sky News.

Также Боррель сообщил, что Евросоюз избавился от энергетической зависимости от российских поставок.

— Мы за несколько месяцев устранили энергетическую зависимость от РФ, которую создавали годами, — политик Diário. Ситуация в Белгородской области Глава региона Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле. На этот раз под него попало село Вязовое, пострадавших нет. — Взрывной волной выбиты стекла в двух частных домовладениях. Также имеется повреждение линии электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте, — рассказал Гладков в своем телеграм-канале.