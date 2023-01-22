«Дворник сделает секунд за 40». Жители центра Петербурга пожаловались на шум от дорожников по ночам, те ссылаются на регламент

Читатели «Фонтанки» продолжают удивляться снегоуборочным манипуляциям в центре Петербурга. В этот раз они вступились за плитку на Малой Конюшенной — и за собственный спокойный сон.

Видео вечерней уборки, которая переходит в ночную, накануне прислал читатель Денис. «Каждую ночь они скребут ковшами плитку на Малой Конюшенной улице. Здоровенным ковшом сгребают хиленькие кучки снега, долго, сосредоточенно, напряженно и очень громко, — описывает он свои наблюдения. — В 23:00 только начинают. И зачастую эта радость у них длится до 2–3 часов. Вот, стоит уборщик с большим ковшом и сгребает в аккуратную кучку два ведра снега. Любой дворник лопатой это сделает секунд за 40». Через некоторое время Денис услышал мерные постукивания ломом.