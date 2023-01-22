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    «Дворник сделает секунд за 40». Жители центра Петербурга пожаловались на шум от дорожников по ночам, те ссылаются на регламент

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    Читатели «Фонтанки» продолжают удивляться снегоуборочным манипуляциям в центре Петербурга. В этот раз они вступились за плитку на Малой Конюшенной — и за собственный спокойный сон.

    Видео вечерней уборки, которая переходит в ночную, накануне прислал читатель Денис. «Каждую ночь они скребут ковшами плитку на Малой Конюшенной улице. Здоровенным ковшом сгребают хиленькие кучки снега, долго, сосредоточенно, напряженно и очень громко, — описывает он свои наблюдения. — В 23:00 только начинают. И зачастую эта радость у них длится до 2–3 часов. Вот, стоит уборщик с большим ковшом и сгребает в аккуратную кучку два ведра снега. Любой дворник лопатой это сделает секунд за 40». Через некоторое время Денис услышал мерные постукивания ломом.

    читатель «Фонтанки»

    В ГУДП «Центр», которое обслуживает Центральный район, «Фонтанке» пояснили, что техрегламент требует бороться с наледью, именно ее убирают ковшом. Уборочные работы идут круглосуточно, а в центральных районах ночное время — «единственное, в которое возможно осуществить скол и погрузку: минимальный пешеходный и автомобильный трафик».

    Читатели «Фонтанки» регулярно сообщают о странных, с их точки зрения, процедурах в исполнении дорожных предприятий. Это касается и использования реагентов, и работы техники. Иногда дело в требованиях техрегламента, иногда — в персональной хитрости конкретного работника.

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