Стало известно, какую компенсацию отсудили потерпевшие по делу о ДТП с участием Ксении Собчак

Суд в Сочи взыскал в сумме 500 тысяч рублей в пользу потерпевших в ДТП, участницей которого была журналистка Ксения Собчак. Об этом 20 января сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Кубани.
Уточняется, что 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации получила Оксана Садовник — пассажирка Volkswagen, в который въехал Mercedes. Из-за ДТП девушка была тяжело травмирована. Оставшиеся 300 тысяч рублей достались Антону Тарасову — мужу погибшей в аварии женщины. Он говорил, что считает эту сумму очень маленькой.
В пресс-службе судов пояснили, что о сумме 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации было известно ещё из октябрьского приговора, который водителю Олегу Цою вынесли в прошлом году.
Напомним, авария произошла 9 октября 2021 года в районе Красной Поляны. Водитель «Мерседеса», в котором была Ксения Собчак, выехал на встречную полосу и влетел во встречный «Фольксваген», который столкнулся с микроавтобусом. Пассажирка «Фольксвагена» погибла, а водителя Олега Цоя приговорили к двум годам колонии-поселения.