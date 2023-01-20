Стало известно, какую компенсацию отсудили потерпевшие по делу о ДТП с участием Ксении Собчак

Суд в Сочи взыскал в сумме 500 тысяч рублей в пользу потерпевших в ДТП, участницей которого была журналистка Ксения Собчак. Об этом 20 января сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Кубани.

Уточняется, что 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации получила Оксана Садовник — пассажирка Volkswagen, в который въехал Mercedes. Из-за ДТП девушка была тяжело травмирована. Оставшиеся 300 тысяч рублей достались Антону Тарасову — мужу погибшей в аварии женщины. Он говорил, что считает эту сумму очень маленькой.