Самолет не смог вылететь из Рио-де-Жанейро из-за гигантского роя пчел у двигателя

Самолёт не смог вылететь из Рио-де-Жанейро в Сан-Паулу из-за роя пчёл, которые облюбовали левое крыло возле одного из двигателей. Об этом сообщает британская The Mirror.



Воздушное судно должно было отправиться в 10:30 утра 17 января, но сотрудники службы безопасности отменили рейс после 13:00, когда стало ясно, что незваные гости не собираются покидать место.

