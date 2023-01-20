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    Самолет не смог вылететь из Рио-де-Жанейро из-за гигантского роя пчел у двигателя

    2016
    2 комментария

    Самолёт не смог вылететь из Рио-де-Жанейро в Сан-Паулу из-за роя пчёл, которые облюбовали левое крыло возле одного из двигателей. Об этом сообщает британская The Mirror.

    Воздушное судно должно было отправиться в 10:30 утра 17 января, но сотрудники службы безопасности отменили рейс после 13:00, когда стало ясно, что незваные гости не собираются покидать место.

    Фото: скриншот сайта mirror.co.uk
    Фото: скриншот сайта mirror.co.uk
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    Компания LATAM заявила, что вылет пришлось отменить, чтобы избежать риска, и пассажиров отправили другими самолётами.

    Так выглядит роение пчел. Когда семья разрастается и в ней оказывается очень много пчёл без работы, она разделяется: матка вылетает из улья, а за ней, роем, часть рабочих пчёл — они находят себе новый дом. В этот момент пчеловоды ловят их, чтобы затем поселить на пасеке. В Петербурге время от времени наблюдают это явление: пчелы плотным слоем облепляют столбы, деревья, трансформаторные будки, могут садиться на здания и даже на детские площадки.

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