Touareg предпринимателя сгорел во дворе проспекта Луначарского на газоне

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Полиция устанавливает обстоятельства автомобильного пожара, случившегося ранним утром в Выборгском районе Петербурга. Там полыхал кроссовер индивидуального предпринимателя.
В 7:05 в дежурную часть полиции поступило сообщение о горящем автомобиле во дворе дома 27, корпус 1 по проспекту Луначарского. Прибывшие на место правоохранители обнаружили обнаружили на парковке Volkswagen Touareg, у которого частично выгорели моторный отсек и салон. Машина 2004 года выпуска принадлежит 34-летнему индивидуальному предпринимателю из Петербурга, стало известно «Фонтанке» 19 января.
На кадрах с места ЧП видно, что автомобиль был припаркован на газоне. Ущерб от пожара составил 600 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном повреждении имущества.