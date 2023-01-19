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    Touareg предпринимателя сгорел во дворе проспекта Луначарского на газоне

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    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Полиция устанавливает обстоятельства автомобильного пожара, случившегося ранним утром в Выборгском районе Петербурга. Там полыхал кроссовер индивидуального предпринимателя.

    В 7:05 в дежурную часть полиции поступило сообщение о горящем автомобиле во дворе дома 27, корпус 1 по проспекту Луначарского. Прибывшие на место правоохранители обнаружили обнаружили на парковке Volkswagen Touareg, у которого частично выгорели моторный отсек и салон. Машина 2004 года выпуска принадлежит 34-летнему индивидуальному предпринимателю из Петербурга, стало известно «Фонтанке» 19 января.

    На кадрах с места ЧП видно, что автомобиль был припаркован на газоне. Ущерб от пожара составил 600 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном повреждении имущества.

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