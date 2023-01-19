Решить ребус и раскрасить блокадный хлеб — нижегородский форум учителей взбудоражил креативом о Ленинграде

Фото: Наталья Бурухина Поделиться Поделиться





Пользователи соцсетей обсуждают материалы к школьному занятию «Разговоры о важном», посвященному блокаде Ленинграда. Автор одной из тем выложила фотографии заданий и рассказала, что детям на уроке предлагали раскрасить блокадный хлеб и разгадать ребусы о чувствах жителей города в период изоляции.



Женщина опубликовала материалы, которые, по ее словам, выдавали ученикам начальных классов на занятии «Разговоры о важном». Младшеклассникам предлагали раскрасить блокадный хлеб, расшифровать имя девочки, погибшей от истощения, а также решить ребусы о чувствах жителей Ленинграда в период войны.

Форумчане считают, что ребусы — это перебор, но говорить с детьми об ужасах блокады необходимо Фото: пользователь Алё-на / Форумы NN.RU Поделиться Поделиться





Фото: пользователь Алё-на / Форумы NN.RU Поделиться Поделиться





— Возмущаюсь, как это возможно? — пишет автор поста. — Это же глобальный проект, кто пропускает и согласовывает это? «Раскрась блокадный хлеб для детей»? «Расшифруй имя школьницы, которая умерла от истощения», «Реши ребусы». Кощунство какое-то.



Из поста неясно, идет ли речь про «Разговоры о важном» конкретно в нижегородских школах. Фотографии этих заданий широко разошлись, например, по московским пабликам и СМИ. Но под постом собралось несколько давних пользователей форума, которые написали, что у их детей тоже прошли подобные занятия. Правда, не уточняя, были ли включены в уроки ребусы и другие игровые задания.

— У сына тоже были такие беседы, — комментирует тему один из пользователей. — Про ребусы ничего не говорил. Показывал мне кусок хлеба, говорил, что это дневная норма. Про кошку, которую мальчик спас. Пришел задумчивый, но без истерик, как многие пишут. Считаю, что такие уроки нужны и важны. С ребусами перебор, но почему нельзя сказать, что люди умирали от голода?



NN.RU выяснил, что автор одного из заданий — учитель начальных классов Юлия Кочубей из Краснодарского края. У нее есть свой сайт, где указано, что она вышла в декрет и работает как самозанятая. Девушка готовит материалы для уроков, сценарии праздников, продает открытки, памятки и флажки для школьных кабинетов.

13 января в своей группе во «ВКонтакте» она опубликовала рабочие листы занятия «Разговоры о важном». Знакомясь с жизнью Ленинграда во время войны, младшеклассники должны раскрасить блокадный хлеб, прочитать стихотворение о чувствах ребенка, жившего в окруженном городе, расшифровать имя Тани Савичевой.



Почему был выбран именно такой формат заданий, NN.RU спросил у их автора, но Юлия Кочубей заблокировала нашего корреспондента, так и не ответив на вопросы.

Второй лист с заданиями составлял учитель истории в московской школе и блогер Александр Оджо. Он представляет себя как лектора общества «Знание» и члена совета учителей-блогеров при министерстве просвещения. В его материалах младшеклассникам предлагают решить ребусы о чувствах жителей Ленинграда, рассказать о Тане Савичевой, описать цветами стихотворение о блокаде.



— Загадка с ребусами была для учеников первых и вторых классов. Это вызвано тем, что ребята, первоклассники, еще пока особо не все буквы знают, поэтому до них тоже необходимо доносить информацию, — рассказал NN.RU Оджо.

Оба учителя выкладывают материалы для «Разговоров о важном» в своих группах во «ВКонтакте». Остальные педагоги их скачивают и оставляют в комментариях сообщения с благодарностью. Среди благодарных были и люди из Нижегородской области, предположительно, педагоги из местных школ.



Корреспондент NN.RU написал пользователю «ВКонтакте» Елене Телиге, которая, согласно открытым данным, работает в одной из школ Нижнего Новгорода. Учительница рассказала, что готовила урок, используя карточки из «ВКонтакте» и материалы из официальных источников. Потом поправилась: «Я беру материалы только на сайте «Разговоры о важном», мои дети слушали спокойно и адекватно».



NN.RU отправил в нижегородское министерство образования запрос, проходили ли в наших школах «Разговоры о важном» про блокаду с игровыми заданиями. Когда нам придет ответ, мы его опубликуем.

«Разговоры о важном» начали проводить в российских школах с сентября прошлого года. Каждую неделю ученики встречают классным часом, посвященным темам патриотизма, гражданского воспитания, исторического просвещения. Занятия обязательны для посещения.

