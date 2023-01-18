Жесткие «объятия» со столбом в Выборге отправили в больницу водителя иномарки

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    4 комментария

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Полиция устанавливает обстоятельства тяжелой аварии, случившейся вечером 17 января в Выборгском районе Ленобласти. В ней серьезно пострадал водитель.

    В 21:40 на Ленинградском шоссе в Выборге автомобиль Hyundai Santa Fe врезался в фонарный столб и ограждение проезжей части, сообщает 18 января 47news со ссылкой на ОГИБДД Выборгского района Ленобласти. По предварительным данным, 21-летний водитель «Хёндэ» не учел погодные условия, превысил скорость и не справился с управлением.

    В результате аварии водителя госпитализировали в тяжелом состоянии. На кадрах, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что столб от удара свалился на автомобиль. Сама машина получила сильные повреждения.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии 4

    DEMOMON18 Янв 2023 в 14:24
    Раз! И испортил хорошую вещь.
    +0−0
    houspi18 Янв 2023 в 13:00
    Ехал, никого не трогал. Неожиданно столбы стали дорогу перебегать. Один не успел.
    +2−0
    chip118 Янв 2023 в 12:32
    Столб виноват, по любому, стоял и нагло смотрел!
    +2−0
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