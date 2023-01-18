Жесткие «объятия» со столбом в Выборге отправили в больницу водителя иномарки

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Полиция устанавливает обстоятельства тяжелой аварии, случившейся вечером 17 января в Выборгском районе Ленобласти. В ней серьезно пострадал водитель.
В 21:40 на Ленинградском шоссе в Выборге автомобиль Hyundai Santa Fe врезался в фонарный столб и ограждение проезжей части, сообщает 18 января 47news со ссылкой на ОГИБДД Выборгского района Ленобласти. По предварительным данным, 21-летний водитель «Хёндэ» не учел погодные условия, превысил скорость и не справился с управлением.
В результате аварии водителя госпитализировали в тяжелом состоянии. На кадрах, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что столб от удара свалился на автомобиль. Сама машина получила сильные повреждения.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»