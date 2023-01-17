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    В Смольном объяснили, почему «лучи Победы» зажглись раньше

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    Раннее включение «лучей Победы» у Монумента защитникам Ленинграда связано с пусконаладочными работами «Ленсвета» перед завтрашним днем. Об этом 17 января «Фонтанке» сообщили в комитете по энергетике.

    Мы показывали, как прожекторы, размещённые на крышах двух высотных зданий, осветили петербургское небо. В Смольном анонсировали, что лучи будут светить в темное время суток с 18 по 27 января при въезде на Московский проспект со стороны Пулковского шоссе. Отмечалось, что они будут видны из разных районов города.

    «Фонтанка» писала, что в среду, 18 января, в честь 80-летия со дня прорыва блокады зажгут факелы на Ростральных колоннах. Увидеть их можно будет с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00. А у стен Петропавловской крепости прогремит салют. Первые залпы дадут в 21:00, а небо раскрасят огненные цветы. Также город посетит президент России Владимир Путин.

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    Комментарии 2

    TacoBell17 Янв 2023 в 20:59
    а солнцеликому лучи поноса
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