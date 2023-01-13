В Минобороны ответили на сообщение об отмене отсрочки для многодетных отцов

Отсрочка от мобилизации предоставляется отцам четырех детей, а вопрос по отцам с тремя детьми все еще находится в проработке. Об этом 13 января рассказали изданию Daily Storm на горячей линии Минобороны.



«Как только будет известно, официальный представитель Минобороны об этом сообщит», — рассказали в ведомстве.



Накануне стало известно, что Генштаб РФ отменил решение о праве на отсрочку от военной службы по мобилизации для отцов с тремя детьми, рассказал военный комиссар Забайкальского края. Эту информацию подтвердила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

