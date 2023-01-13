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    Мобилизация

    В Минобороны ответили на сообщение об отмене отсрочки для многодетных отцов

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    Отсрочка от мобилизации предоставляется отцам четырех детей, а вопрос по отцам с тремя детьми все еще находится в проработке. Об этом 13 января рассказали изданию Daily Storm на горячей линии Минобороны.

    «Как только будет известно, официальный представитель Минобороны об этом сообщит», — рассказали в ведомстве.

    Накануне стало известно, что Генштаб РФ отменил решение о праве на отсрочку от военной службы по мобилизации для отцов с тремя детьми, рассказал военный комиссар Забайкальского края. Эту информацию подтвердила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

    В октябре прошлого года Госдума не поддержала поправки по отсрочке от мобилизации для многодетных отцов с тремя детьми и отцов детей-инвалидов. Тогда глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил о том, что есть приказ Генштаба о подобной отсрочке и этого «более чем достаточно».

    «Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», — рассказывал он 13 октября «Парламентской газете».

    На этот же указ Генштаба ссылалась и детский омбудсмен Мария Львова-Белова, которая также говорила, что отсрочка для многодетных (с тремя и более детьми до 16 лет) есть. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что отцы с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет получили отсрочку от частичной мобилизации.

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