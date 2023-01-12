«Рубаха-парень, творческая натура». На Урале простились с вагнеровцем, забившим свою мать

В городе Серове простились с 46-летним Сергеем Молодцовым, погибшим на фронте в составе ЧВК «Вагнер». Воевать он отправился из колонии, где отбывал срок за убийство собственной матери. Как сообщает 12 января портал Е1.RU, Молодцова хоронили как героя, со всеми почестями. А близкие говорят о нем как об отзывчивом и творческом человеке.



«Он был творческой натурой, занимался резьбой по кости, работал в ювелирной мастерской. Близкие вспоминают Сергея как удивительно неординарного человека, любящего жизнь. Он был честным человеком. Правда для него — это главное. Всегда откликался на чужую беду, помогал слабым и нуждающимся. Про таких говорят: рубаха-парень. Он любил музыку, свободу, скорость. Светлая память!» — такие слова администрации приводит портал.

