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    «Рубаха-парень, творческая натура». На Урале простились с вагнеровцем, забившим свою мать

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    В городе Серове простились с 46-летним Сергеем Молодцовым, погибшим на фронте в составе ЧВК «Вагнер». Воевать он отправился из колонии, где отбывал срок за убийство собственной матери. Как сообщает 12 января портал Е1.RU, Молодцова хоронили как героя, со всеми почестями. А близкие говорят о нем как об отзывчивом и творческом человеке.

    «Он был творческой натурой, занимался резьбой по кости, работал в ювелирной мастерской. Близкие вспоминают Сергея как удивительно неординарного человека, любящего жизнь. Он был честным человеком. Правда для него — это главное. Всегда откликался на чужую беду, помогал слабым и нуждающимся. Про таких говорят: рубаха-парень. Он любил музыку, свободу, скорость. Светлая память!» — такие слова администрации приводит портал.

    Информацию о том, что Молодцов отбывал наказание в ИК за убийство матери, подтвердил глава городского округа Василий Сизиков. Он назвал мужчину душегубом. Приговор будущему вагнеровцу вынесли в 2017 году. В материалах указано, что Молодцов забил мать в пьяном угаре. Он сломал пожилой женщине челюсть, плечо, разбил лицо и голову.

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