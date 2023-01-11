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    Боевые действия на Украине

    Пригожин заявил, что в Соледаре найдено тело пропавшего гражданина Великобритании

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    В Соледаре обнаружили тело одного из двоих пропавших граждан Великобритании, которых искали около двух недель. Об этом 11 января сообщила пресс-служба Евгения Пригожина.

    Пресс-служба Пригожина заявила, что 6 января якобы пришел запрос с просьбой найти Эндрю Бегшо (Andrew Bagshaw) и Кристофер Перри (Christopher Parry). Кто именно был обнаружен погибшим не уточняется. Известно лишь, что при нем были документы на обоих британцев.

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    О пропаже в Соледаре двух иностранных волонтеров 9 января сообщала Нацполиция Украины. 28-летний Эндрю Бегшо и 48-летний Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар и связь с ними прервалась. По информации правоохранителей, было возбуждено уголовное дело по статье «пропавшие без вести».

    О битве за Соледар и том, как это отразится на дальнейшем ходе событий, читайте в материале «Фонтанки».

    В ночь с 10 на 11 января Евгений Пригожин заявил о том, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль всю территорию этого города. Отдельно основатель компании подчеркнул заслугу в этом «вагнеровцев». По его словам, в штурме Соледара никакие другие подразделения больше не участвовали. Только ЧВК.

    Однако в Минобороне РФ придерживаются несколько иного мнения. Как сообщил официальный представитель министерства Игорь Конашенков, город блокирован с севера и юга подразделениями ВДВ, в то время как ВКС наносят удары по опорным пунктам противника.

    Бой продолжается, официальной информации о взятии Соледара пока нет.

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    ЧВК ВагнерНаемникиЕвгений ПригожинСоледарБои в Соледаре

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