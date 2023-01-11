Пригожин заявил, что в Соледаре найдено тело пропавшего гражданина Великобритании

В Соледаре обнаружили тело одного из двоих пропавших граждан Великобритании, которых искали около двух недель. Об этом 11 января сообщила пресс-служба Евгения Пригожина.



Пресс-служба Пригожина заявила, что 6 января якобы пришел запрос с просьбой найти Эндрю Бегшо (Andrew Bagshaw) и Кристофер Перри (Christopher Parry). Кто именно был обнаружен погибшим не уточняется. Известно лишь, что при нем были документы на обоих британцев.