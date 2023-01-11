Пригожин заявил, что в Соледаре найдено тело пропавшего гражданина Великобритании

В Соледаре обнаружили тело одного из двоих пропавших граждан Великобритании, которых искали около двух недель. Об этом 11 января сообщила пресс-служба Евгения Пригожина.
Пресс-служба Пригожина заявила, что 6 января якобы пришел запрос с просьбой найти Эндрю Бегшо (Andrew Bagshaw) и Кристофер Перри (Christopher Parry). Кто именно был обнаружен погибшим не уточняется. Известно лишь, что при нем были документы на обоих британцев.
О пропаже в Соледаре двух иностранных волонтеров 9 января сообщала Нацполиция Украины. 28-летний Эндрю Бегшо и 48-летний Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар и связь с ними прервалась. По информации правоохранителей, было возбуждено уголовное дело по статье «пропавшие без вести».
О битве за Соледар и том, как это отразится на дальнейшем ходе событий, читайте в материале «Фонтанки».