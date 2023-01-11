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    На севере Петербурга создадут заказник «Левашовский», чтобы сохранить более 17 краснокнижных растений и животных

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    Гигантская особо охраняемая природная территория появится на границе Выборгского и Курортного районов Петербурга. Заказник будет носить название «Левашовский». Об этом 11 января заявил губернатор Александр Беглов.

    «Это будет самая большая из наших особо охраняемых природных территорий — порядка 2 700 гектаров. В новой заповедной зоне сохранились уникальные исторические ландшафты. Ученые насчитали здесь более 17 «краснокнижных» растений и животных», — говорится в Telegram-канале главы города.

    Все виды деятельности, способные нанести вред, будут запрещены в «Левашовском». Беглов уточнил, что это продолжение работы по созданию новых заповедников и обустройству старых. Так, «Комаровский берег», «Дудергофские высоты», «Западный Котлин» обзавелись экотропами. А на «Северном побережье Невской губы» есть детский маршрут.

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    ПриродаКраснокнижные животныеГубернатор Александр Беглов
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