«Я уже не могу, здесь очень холодно». Посмотрите, как Петербург пережил новогодние каникулы

2023 год начался не слишком празднично. Жителям и гостям города в новогоднюю ночь пришлось столкнуться с неожиданными перекрытиями на Невском проспекте и массовыми задержаниями — в отделы уехали по меньшей мере 2 000 человек. Наделала бед 1 января и пиротехника: петарда , раскурочившая балкон в Пушкине сразу после боя курантов, надолго запомнится владельцам квартиры.

Праздничные каникулы в Петербурге подошли к концу, а значит, самое время подвести краткий видеоитог.

Останется яркой вспышкой в памяти отдыхающих и опасное родео на Дворцовой. Там вспылила запряженная в карету лошадь: животное испугалось непрошеного «наездника» и устремилось прямо в толпу.

Не обошлось и без очередей — на видео попали легендарные толпы возле пышечной на Большой Конюшенной и Эрмитажа. Где еще искали хлеба и зрелищ в Петербурге, смотрите в нашем каникулярном видеодайджесте.