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    На перекрестке Пискаревского и Металлистов водитель доказывал право проезда кулаками

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    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Первый же официальный рабочий день после новогодних праздников ознаменовался в Петербурге дорожными разборками. Молодой автомобилист решил выместить обиду на водителя постарше силовыми методами прямо на светофоре.

    Инцидент произошел около часа дня на перекрестке Пискаревского проспекта и проспекта Металлистов, рассказала в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Екатерина. Молодой автомобилист обиделся на 55-летнего водителя LADA Granta за то, что тот его не пропустил, и пока все стояли на светофоре в сторону Свердловской набережной, пошел разбираться с обидчиком, добавляют в «Признавашках».

    На видео, снятом очевидицей, видно, как мужчина несколько раз бьет сидящего в «Ладе» водителя кулаками. Кто-то сигналит, после чего драчун с силой захлопывает водительскую дверь «Лады» и уходит. По данным «Фонтанки», в полицию заявок об этом инциденте не поступало.

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