На перекрестке Пискаревского и Металлистов водитель доказывал право проезда кулаками

Первый же официальный рабочий день после новогодних праздников ознаменовался в Петербурге дорожными разборками. Молодой автомобилист решил выместить обиду на водителя постарше силовыми методами прямо на светофоре.

Инцидент произошел около часа дня на перекрестке Пискаревского проспекта и проспекта Металлистов, рассказала в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Екатерина. Молодой автомобилист обиделся на 55-летнего водителя LADA Granta за то, что тот его не пропустил, и пока все стояли на светофоре в сторону Свердловской набережной, пошел разбираться с обидчиком, добавляют в «Признавашках».