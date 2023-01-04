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    В Ростовской области все под контролем. Губернатор региона подтвердил работу ПВО

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    Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил работу системы ПВО в регионе накануне вечером. Об этом он написал в своем телеграм-канале, после того как в соцсетях разошлись видеозаписи вспышки в небе.

    Вечером 3 января жители ряда поселков области и северных районов Ростова-на-Дону, по данным 161.RU, рассказали, что заметили яркую вспышку, инверсионный след и взрыв, что было похоже на следствие работы системы ПВО.

    Утром 4 января Василий Голубев уточнил в своем телеграм-канале, что система ПВО сработала около 22 часов на расстоянии 7 километров от населённого пункта Султан Салы в Мясниковском районе. Установка уничтожила малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру на высоте 2,5 км.

    «Ситуация в Ростовской области остаётся стабильной, находится под контролем. Прошу всех жителей сохранять спокойствие, не поддаваясь панике», — призвал глава региона.

    Он отметил, что для обеспечения безопасности задействованы все силы и средства. Небо прикрыто средствами ПВО.

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