В Ростовской области все под контролем. Губернатор региона подтвердил работу ПВО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил работу системы ПВО в регионе накануне вечером. Об этом он написал в своем телеграм-канале, после того как в соцсетях разошлись видеозаписи вспышки в небе.



Вечером 3 января жители ряда поселков области и северных районов Ростова-на-Дону, по данным 161.RU, рассказали, что заметили яркую вспышку, инверсионный след и взрыв, что было похоже на следствие работы системы ПВО.

