Еще двое петербуржцев пострадали от запуска пиротехники в Новый год

«Новогодние» травмы и смертельные пожары не обошли стороной Петербург в первый день 2023 года. Горожан предупреждают: соблюдайте правила безопасности.



Как сообщили «Фонтанке» 2 января в пресс-службе ГУ МЧС, за вчерашний день в результате запуска пиротехники пострадали два человека. Накануне в ведомстве говорили о восьми пострадавших — это были данные на утро 1 января.

За минувшие сутки в городе произошло 11 пожаров. Погибли в них два человека, четверо пострадали. А уже этим утром еще одна женщина стала жертвой возгорания в квартире на Наличной улице.

