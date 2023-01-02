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    Еще двое петербуржцев пострадали от запуска пиротехники в Новый год

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    «Новогодние» травмы и смертельные пожары не обошли стороной Петербург в первый день 2023 года. Горожан предупреждают: соблюдайте правила безопасности.

    Как сообщили «Фонтанке» 2 января в пресс-службе ГУ МЧС, за вчерашний день в результате запуска пиротехники пострадали два человека. Накануне в ведомстве говорили о восьми пострадавших — это были данные на утро 1 января.

    За минувшие сутки в городе произошло 11 пожаров. Погибли в них два человека, четверо пострадали. А уже этим утром еще одна женщина стала жертвой возгорания в квартире на Наличной улице.

    Кроме того, петербуржцев просят не подвергать свою жизнь опасности и не выходить на лед в праздничные дни.

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