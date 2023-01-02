Смертельный пожар у «Нарвской» начался с застолья старшего поколения. Очевидцы сообщили, что людям не выйти из квартиры

Смертельный пожар в доме у «Нарвской» начался с подгоревшей еды на газовой плите. В квартире отмечала праздники компания старшего возраста.



Как стало известно «Фонтанке» 2 января, накануне в квартире на первом этаже 25 дома на улице Балтийской за столом собрались соседи. Пожар начался с кухни, где на газовой плите подгорела еда. Очевидцы, позвонившие по номеру 112, сообщили, что людям не выйти из квартиры.



В результате пожара погибли двое соседей 67 и 43 лет. С острым ингаляционным отравлением госпитализирована семейная пара. Состояние 61-летней женщины врачи оценили как тяжёлое, её 63-летний супруг находится в коме.

