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    Смертельный пожар у «Нарвской» начался с застолья старшего поколения. Очевидцы сообщили, что людям не выйти из квартиры

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    Смертельный пожар в доме у «Нарвской» начался с подгоревшей еды на газовой плите. В квартире отмечала праздники компания старшего возраста.

    Как стало известно «Фонтанке» 2 января, накануне в квартире на первом этаже 25 дома на улице Балтийской за столом собрались соседи. Пожар начался с кухни, где на газовой плите подгорела еда. Очевидцы, позвонившие по номеру 112, сообщили, что людям не выйти из квартиры.

    В результате пожара погибли двое соседей 67 и 43 лет. С острым ингаляционным отравлением госпитализирована семейная пара. Состояние 61-летней женщины врачи оценили как тяжёлое, её 63-летний супруг находится в коме.

    В состоянии средней тяжести увезли в больницу 65-летнего мужчину. Также госпитализирована и 73-летняя хозяйка квартиры.

    Сигнал о возгорании в доме 25 на улице Балтийской поступил поздно вечером первого января. Горели 35 «квадратов» в двухкомнатной квартире. Потушили пожар в полночь.

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