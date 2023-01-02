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    Женщина погибла в пожаре на Наличной. Еще одна пострадала на Авиаконструкторов

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    Квартирные пожары и Приморском и Василеостровском районах Петербурга тушили спасатели этим утром. Не обошлось без жертв. Об этом 2 января сообщили в городском ГУ МЧС.

    Сигнал о первом поступил в 8:15. На проспекте Авиаконструкторов, 45, корпус 1, горели 10 «квадратов» в однокомнатной квартире. Пожар потушили к 9 часам силами 15 спасателей и 3 единиц техники. Пострадала женщина, ее увезли в больницу.

    Сообщение о втором пожаре пришло в 8:43. В доме 45 на Наличной улице горели 15 «квадратов» в трешке. Ликвидировали возгорание в 9:20 силами 15 человек и 3 единиц техники. В результате погибла женщина.

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