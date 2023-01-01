Куда пойти 1 января: какие музеи и концертные залы работают и куда есть билеты

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Не самый легкий день для любителей культурного досуга: закрыты Эрмитаж и Русский музей, Кунсткамера и Ботанический сад, не идут спектакли в Мариинском и БДТ. Но «Фонтанка» все-таки выбрала десяток вариантов, как провести этот день и вечер познавательно и с удовольствием.



Во-первых, хорошая новость: все праздники работают все экспозиции и временные выставки на территории Петропавловской крепости. И там как раз за пару дней до Нового года открыли новые экспозиционные залы «История Санкт-Петербурга. Век XVIII». Это часть главной экспозиции музея, посвященной дореволюционной истории города. Там можно посмотреть гравюры с историческими изображениями, важные документы эпохи, включая морской и воинский уставы, коллекцию археологическая находок, обнаруженных во время раскопок исторического центра Петербурга (фрагменты голландских курительных трубок, плошки-светильники, стеклянные бутылочки, керамическую посуду, фрагменты печных изразцов), а также интерактивный макет райка с картинками (потешной панорамы), что показывали на ярмарках в конце XVIII века. К слову, тому, как гулял зимой праздничный Петербург до революции, посвящена отдельная выставка музея, о которой рассказывала «Фонтанка». И ее тоже можно посетить.



Во-вторых, с 14:00 1 января работает «Эрарта». Новых выставок там пока нет, но и основной экспозиции хватит, чтобы провести время не зря — особенно если осмотреть тотальные инсталляции U-space, предназначенные для индивидуального пребывания.

В-третьих, в «Брусницыне» открыто новое мультимедийное пространство Lumion, где среди прочего можно очутиться внутри 20-минутных иммерсивных шоу «Великий Гауди» (о великом испанском архитекторе) и «Мечты о Японии» (о многовековой истории искусства укиё, что переводится как «плывущий мир», или «мир мимолетных наслаждений и любви») (6+).

Сегодня есть даже один топовый концерт из области академической музыки: в Большом зале Филармонии выступает пианист Иван Бессонов (6+). В программе победителя конкурса «Евровидение» для молодых исполнителей классической музыки — Шопен и Григ. С солистом выступает Симфонический оркестр Ленинградской области под управлением Михаила Голикова. Начало в 20:00.

Ну и, конечно, не обойдется без «похмельных» концертов от наших любимых музыкальных хулиганов: «Кирпичи» Васи Васина выступают в 19:00 в клубе Sound (18+), что находится посреди «Севкабель Порта», а Billy’s band в 20:00 — в «Космонавте» (16+).



Промежуточный вариант между классикой и роком — ансамбль RockCellos в концертном зале «Аврора» (12+). В лайн-апе — песни Nirvana, Rammstein, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Muse, Queen, The Cranberries, Scorpions, Pink Floyd и других.

Если с вами дети — вариантов тоже множество. На «Сибур арене» остался большой выбор билетов на шоу Большого Московского цирка под руководством братьев Запашных «Кабы я была царица» (0+). Начало в 19:00.



В кинотеатрах начинают крутить нового «Чебурашку» (6+). Мы уже сходили и посмотрели, так что можете сперва почитать рецензию (о чем там речь, вы и так, слава богу, знаете, так что спойлеров не будет).



Ну а для приверженцев исконного — есть еще новый мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк» — 5 (6+) от нашей петербургской студии «Мельница»: как обычно — с ловкими героями, смешными шутками и доброй историей.

