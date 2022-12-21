Мотя, Добрыня и канадские пумы сыграют в сказке Пушкина на цирковой лад

Необычная вариация «Сказки о царе Салтане» Пушкина предстанет перед петербуржцами 30 декабря на «Сибур Арене». Новогоднее шоу «Кабы я была царица...» Большого Московского цирка соберет под крышей спортивного комплекса не только 33 богатырей и прочих героев Пушкина, но и настоящих животных — канадских пум, бурых медведей и собак. А вот белочку, что «орешки все грызет», напротив, сыграет артист: жонглер, ловко манипулирующий «орехами» в хрустальном ларце, подвешенном под куполом. 0+
В шоу задействованы артисты самых разных цирковых специальностей — гимнасты, акробаты, канатоходцы, клоуны (комическое трио исполняет роли главных злыдней пушкинской сказки — Ткачихи, Поварихи и сватьи бабы Бабарихи).
Что касается четвероногих артистов, шесть пум — питомцы Натальи и Владимира Исайчевых, а медведи — потомственного дрессировщика и воздушного гимнаста Олега Александрова.
— У нас два мишки, два родных брата, их зовут Матвей и Добрыня. Они очень умные, и докажут это петербургским зрителям! Будут решать сложные логические задачи, покажут свою ловкость и силу, — рассказывает он. — Добрыня — такой трудяга, простой и прямолинейный, а Мотька — похитрее. Поэтому ему гораздо лучше удаются хитрые задания — пройти логический лабиринт или открыть сложную коробку с секретом. Добрыня любит такие трюки, как перепрыгнуть через бочонок, или показать приемы вольной борьбы...
Конечно, в постановке будут звучать стихи Пушкина — их вживую прочтет актер дубляжа Всеволод Кузнецов, озвучивший фильмы «Матрица», «Назад в будущее», «Гарри Поттер», «Форсаж», «Однажды в Голливуде», «Мистер и миссис Смит», мультипликационные ленты «Шрек», «Кот в сапогах», «Ледниковый период» и другие.
Но вмешательство в классический текст все же будет: в финале представления зрители увидят большую новогоднюю елку.