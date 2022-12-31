Не повезло нам, но скоро природа одумается. Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на каникулах

Новогодний прогноз погоды в Петербурге остается неутешительным, однако в ближайшие дни погода изменится. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале.



«Есть и хорошие новости, о которых и хочется сказать. Пока мы все спим после Нового года, природа одумается и придет в нормальное состояние, так что зимние каникулы с погодой нас не подведут. Еще и снежком прикроет, все, что дождем смоет», — заявил он.

По словам Александра Колесова, оттепели, которые планировались на каникулах ранее, переносятся на рабочие дни. Зато каникулы ознаменуются рождественскими морозами.