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    Не повезло нам, но скоро природа одумается. Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на каникулах

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    Новогодний прогноз погоды в Петербурге остается неутешительным, однако в ближайшие дни погода изменится. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале.

    «Есть и хорошие новости, о которых и хочется сказать. Пока мы все спим после Нового года, природа одумается и придет в нормальное состояние, так что зимние каникулы с погодой нас не подведут. Еще и снежком прикроет, все, что дождем смоет», — заявил он.

    По словам Александра Колесова, оттепели, которые планировались на каникулах ранее, переносятся на рабочие дни. Зато каникулы ознаменуются рождественскими морозами.

    Напомним, что, согласно прогнозу, в ночь на 1 января в Петербурге будет тепло. Местами могут пойти осадки, но это будет не снег. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду.

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