Снега не ждите. Новый год Петербург встретит с дождем и ветром

Небольшой дождь и ветер ожидаются в Петербурге в ближайшие сутки. Зимней погода не будет. Об этом 31 декабря сообщают синоптики.



Местами дождь будет перемежаться со снегом и ночным, пусть и слабым, туманом. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Температура воздуха днем будет колебаться от плюс 2 до плюс 4 градусов. На дорогах местами может образоваться гололедица.