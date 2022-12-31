Снега не ждите. Новый год Петербург встретит с дождем и ветром

Небольшой дождь и ветер ожидаются в Петербурге в ближайшие сутки. Зимней погода не будет. Об этом 31 декабря сообщают синоптики.
Местами дождь будет перемежаться со снегом и ночным, пусть и слабым, туманом. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Температура воздуха днем будет колебаться от плюс 2 до плюс 4 градусов. На дорогах местами может образоваться гололедица.
«Метеорологические условия в Северной столице сформирует тёплый сектор атлантического циклона», — объясняет центр «ФОБОС». Согласно его прогнозу, температура воздуха может подняться до плюс 5. Это выше климатической нормы. При этом в Петербурге будет достаточно ветрено: до 10 метров в секунду.