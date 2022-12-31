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    Снега не ждите. Новый год Петербург встретит с дождем и ветром

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    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
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    Небольшой дождь и ветер ожидаются в Петербурге в ближайшие сутки. Зимней погода не будет. Об этом 31 декабря сообщают синоптики.

    Местами дождь будет перемежаться со снегом и ночным, пусть и слабым, туманом. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Температура воздуха днем будет колебаться от плюс 2 до плюс 4 градусов. На дорогах местами может образоваться гололедица.

    «Метеорологические условия в Северной столице сформирует тёплый сектор атлантического циклона», — объясняет центр «ФОБОС». Согласно его прогнозу, температура воздуха может подняться до плюс 5. Это выше климатической нормы. При этом в Петербурге будет достаточно ветрено: до 10 метров в секунду.

    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»

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