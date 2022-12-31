Особенности охоты за елями. Как Агалатово осаждают желающие украсить дом к празднику

В окрестностях деревни Агалатово в пятницу царила суета: туда устремились охотники за новогодними елками. О процессе добычи символов праздника 30 декабря рассказывает 47news.

Фото: читателя 47news Поделиться Поделиться





Петербуржцы и жители Ленобласти до 10 января могут срубить ель бесплатно – но только получив разрешение в одном из лесничеств. Под вырубку обычно выделяют участки вблизи линий электропередач. Во время заготовки елки с собой обязательно нужно иметь договор купли продажи и идти именно на тот участок, который в нем указан.



«У одних договоры свежие, у других как будто ксерокопия или распечатан бланк. Кто-то пугался, уезжал, некоторые ругались на месте. Спрашивали нас, кто такие. Объясняем, что народный контроль. Звонили и в экомилицию, и в обычную полицию. Они приезжали, но всё это разово: пока одних дождутся, поговорят и оформят, другие уезжают», – рассказал изданию житель Агалатово Сергей, который ходит в рейды по «елочным» местам.

читателя 47news

В одни руки бесплатно отдают дерево до трех метров высотой, но не все охотники добросовестны. Кто-то берет больше одной елки, кто-то – слишком высокую, а некоторые спиливают макушки. Активисты из Агалатово рассказывают, что побывали в районном лесничестве в Токсово, но сотрудники якобы отказались проверять, как идут дела на вырубке. Штрафы за такое положены серьезные: свыше 9 тысяч рублей за спиленный ствол диаметром больше 12 сантиметров, а в некоторых случаях может грозить и уголовное дело.

Тем временем директор Всеволожского лесничества Анатолий Петров сообщил изданию, что вырубка в 68-квартале, где побывали активисты, идет законно.



«Под Агалатово есть мелкие нарушения. Жители переживают, я их понимаю, но людям же где-то надо заготавливать ёлки. Сам действительно проверять не поеду, потому что есть другие заботы. Но лесничие ездят, под Кавголово позавчера поймали человека на нарушении, вызвали полицию. Если граждане замечают, пусть тоже вызывают», – добавил он.



По словам представителя одного из лесничеств, в прошлом сезоне было выдано почти шесть тысяч разрешений на бесплатную рубку елей, а в этом будет чуть больше трех тысяч. Следующей зимой в Агалатово получить елку будет уже нельзя – участки для вырубки перенесут под Лемболово и Гарболово.

