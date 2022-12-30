Вперёд сквозь лужи. Петербург спешит навстречу Новому году

В последний рабочий день года петербуржцы ожидаемо спешат успеть всё то, что пока недоделали — купить подарки, нарядить ёлку, поздравить друзей и знакомых. Дел, как всегда и бывает накануне главного праздника года, — невпроворот. Вместе со всеми по улицам города 30 декабря в предновогодней суете пробежался фотокорреспондент «Фонтанки».

На улицах (особенно в центре) вечером в пятницу традиционно многолюдно. Заторы на дорогах и в транспорте, толкотня на Невском. И при этом надо ещё умудриться не вляпаться в лужу — каждый старается, как может. Но зато где-нибудь в районе Аничкова моста можно запросто встретить Деда Мороза — пусть не совсем настоящего, но тоже с мешком.

«Фонтанка» писала, что погода жителей и гостей Петербурга, к сожалению, вряд ли порадует, особенно в новогоднюю ночь. А как сделать так, чтобы ваша собака не испортила праздник себе и вам, перепугавшись новогодних фейерверков, читайте здесь.

Кстати, празднование Нового года с вечера 31 декабря изменит схему движения транспорта в центре Петербурга. Чтобы не промахнуться и не опоздать к новогоднему столу, обратите внимание на нашу памятку. А совет, где лучше встречать Новый год и что брать с собой на прогулку, читателям «Фонтанки» дал главный синоптик города Александр Колесов.