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    Вперёд сквозь лужи. Петербург спешит навстречу Новому году

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    В последний рабочий день года петербуржцы ожидаемо спешат успеть всё то, что пока недоделали — купить подарки, нарядить ёлку, поздравить друзей и знакомых. Дел, как всегда и бывает накануне главного праздника года, — невпроворот. Вместе со всеми по улицам города 30 декабря в предновогодней суете пробежался фотокорреспондент «Фонтанки».

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    На улицах (особенно в центре) вечером в пятницу традиционно многолюдно. Заторы на дорогах и в транспорте, толкотня на Невском. И при этом надо ещё умудриться не вляпаться в лужу — каждый старается, как может. Но зато где-нибудь в районе Аничкова моста можно запросто встретить Деда Мороза — пусть не совсем настоящего, но тоже с мешком.

    «Фонтанка» писала, что погода жителей и гостей Петербурга, к сожалению, вряд ли порадует, особенно в новогоднюю ночь. А как сделать так, чтобы ваша собака не испортила праздник себе и вам, перепугавшись новогодних фейерверков, читайте здесь.

    Кстати, празднование Нового года с вечера 31 декабря изменит схему движения транспорта в центре Петербурга. Чтобы не промахнуться и не опоздать к новогоднему столу, обратите внимание на нашу памятку. А совет, где лучше встречать Новый год и что брать с собой на прогулку, читателям «Фонтанки» дал главный синоптик города Александр Колесов.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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