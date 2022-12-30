Мамочки, как страшно. Что делать, чтобы ваша собака радостно встретила Новый год

Фото: Сергей Рубежский/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Новогодние праздники — это шумно и весело для большинства людей, но стресс, паника и всяческие неприятности для наших четвероногих друзей. Вместе с кинологами и зоопсихологами разбираемся, как облегчить жизнь себе и питомцу под салютные залпы.



Где моя стая?

Оговоримся сразу — уже поздно, за день собаку не научишь адекватно реагировать на выстрелы и взрывы, профессионалы говорят о сроке подготовки хотя бы в месяц. Но как только на улицах станет поспокойней, можно начинать тренировки. Методов много, и самый эффективный — занятия с профессиональным кинологом. Но кое-что можно делать и самостоятельно. Например, рассказывает глава Ассоциации прикладной зоопсихологии кинолог Сергей Черников, можно лопать дома шарики — сперва на отдалении, чтобы собака видела, что происходит, но не пугалась. Дистанцию постепенно можно сокращать. Важно! Шарики собаке лопать не давать. Другой неплохой способ приучить тревожного питомца к громким звукам — это прогуливаться с ним возле строек: если кто-то неподалеку забивает сваи, отлично, хватайте поводок. Но, конечно, не стоит вести животное в эпицентр, надо следить за его состоянием и не волочить к строительному забору, если ему страшно.



Зоопсихолог Анна Казакова добавляет, что важно отвлечь внимание собаки, если это возможно, — дать лакомство, начать игру, дать команду. Подтверждает и Черников: хорошей тренировкой станут те занятия, при которых собака научится следовать за своей стаей, то есть за хозяином.

Но самое полезное упражнение — команда «сидеть». Она, во-первых, статична, во-вторых — это так называемый процесс торможения, когда внимание собаки переключается на хозяина. Хорошей выйдет тренировка, при которой будет чередоваться активность и торможение — покидали мячик, усадили, и так несколько раз.



Существует и ответ на вопрос, чего делать не стоит, а именно нервничать и дергать собаку за поводок. Некоторые зоопсихологи говорят, что собаку в страхе и стрессе нельзя поощрять, мол, так она будет думать, что хозяин ее хвалит за трясущиеся лапы. Но так однобоко смотреть на вопрос, говорят собеседники «Фонтанки» из числа профессиональных кинологов, нельзя. На самом деле ошибкой будет, если вы начнете своего пса жалеть, что не равно успокоить. Опять же потрепать, погладить, дать понять, что собакен не остался один на один с новогодними ужасами, это нормально, главное — чтобы сам успокаиватель был в себе.



Понятно, но что сейчас-то делать?

Во-первых, существует ряд препаратов, которые можно дать собаке в качестве успокоительного. Большинство из них, стопстресс, анотен и даже обычный человеческий глицин, можно давать без согласования с ветеринаром, эти препараты гомеопатические, и действующие вещества в них содержатся в малых дозах. Важно — некоторые из подобных препаратов имеют накопительный эффект, то есть за один прием должного эффекта не будет. Глицин предварительно надо растолочь в порошок и размазать по брылям.



Можно и нужно изменить время и место прогулки, хотя, конечно, никогда не знаешь, за каким углом прячется группка подростков с «корсарами». Поэтому другой крайне важный совет от кинологов: даже если вы знаете, что собака вроде как ничего такого не боится, прекрасно воспитана и безукоризненно выполняет команды, в период повышенной фейерверкоопасности лучше подстраховаться и не спускать собаку с поводка. Или хотя бы взять на поводок, если вблизи замечены любители салютов. Еще лучше надеть на собаку и ошейник, и шлейку. Обязательно должен быть адресник — его надо носить на отдельном шнуре. Кроме номера телефона на адресники можно повесить предупреждение — например, что у собаки есть чип или что ее лучше не трогать. К слову про чип. Это тоже важный элемент, который может ускорить ваше воссоединение с питомцем, если он потеряется или сбежит. В Петербурге на горветстанциях чипы ставят собакам бесплатно в комплекте с ежегодными прививками от бешенства и видовых инфекций — при условии городской прописки.



Кинологи не рекомендуют использовать электроошейники, удавки и строгие ошейники тоже лучше надевать только в критических ситуациях. От рулетки также лучше избавиться, хотя бы на время праздников, — лучше перейти на прочный полутораметровый поводок или поводок-перестежку, который надевается, как сумка через плечо. Правда, от риска упасть и прокатиться пузом по снегу за своим питомцем такой поводок вас не застрахует.

Если собака все же сбежала, найдите кого-то, кто сможет, пока вы в панике бегаете по району, раскидать информацию в группы поиска животных — чем больше людей узнает о вашей потере, тем больше шансов как можно быстрее воссоединиться с животным.



Напуганное животное дома лучше оставить в покое — не вытаскивать из убежища, не заставлять есть и так далее. Рано или поздно все стихнет, и пес вылезет сам.



Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»