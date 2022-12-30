Температура в Петербурге идёт вверх, к 1 января ждите плюс 5. Сегодня возможен другой рекорд

В пятницу, 30 декабря, в Петербурге температура перейдёт нулевую отметку и в ближайшие дни продолжит повышаться. Правда, портить впечатление будут ветер и осадки.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», мокрый снег днем перейдёт в дождь, ветер умеренный. Утром и днем местами гололёд, на дорогах гололедица — сложная обстановка. Температура воздуха с ночных минус 2–4 градусов днём вырастет до плюс 1–3.
Синоптическая ситуация в Северной столице определяется тёплым атмосферным фронтом, который пересечёт регион с запада на восток, сообщает центр «ФОБОС». В Ленобласти ожидается минус 2 — плюс 3 градуса. Атмосферное давление будет падать и составит
По данным «Яндекс.Погоды», сегодня может быть самое низкое давление для 30 декабря за 10 лет —
31 декабря ждите плюс 1–3 градуса и мокрый снег, переходящий в дождь, при сильных порывах ветра. А 1 января уже плюс 3–5 градусов, дождь и снова сильный ветер.