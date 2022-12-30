Центр Петербурга перекроют к Новому году, а автобусы пустят в объезд

Празднование Нового года с вечера 31 декабря изменит схему движения транспорта в центре Петербурга. Часть улиц перекроют, а общественный транспорт будет ходить по измененным маршрутам, сообщают в пресс-службе городского комитета по транспорту.
С 19:00 31 декабря до 5:00 1 января перекроют движение по:
- Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта;
- нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до переулка Тюленина и четной стороне от улицы Ломоносова до Невского проспекта;
- Казанской площади;
- Гороховой улице от набережной Мойки до Адмиралтейского проспекта;
- Кирпичному переулку;
- Троицкому и Дворцовому мостам;
- нечетной стороне набережной Мойки от Аптекарского переулка до Невского проспекта и четной стороне от Гороховой улицы до Конюшенного переулка;
- Малой Морской улице от Невского проспекта до Вознесенского проспекта;
- Адмиралтейской набережной;
- Дворцовому и Адмиралтейскому проездам;
- Адмиралтейскому проспекту от Невского проспекта до Сенатской площади;
- Конногвардейскому бульвару от Дворцового проезда до Сенатской площади;
- Дворцовой набережной от Дворцового моста до Троицкого моста;
- перекрестке Каменноостровского проспекта и Петровской набережной;
- перекрестке Дворцовой набережной и съездов с Суворовской площади;
- Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади.
Из-за перекрытий изменятся трассы автобусных маршрутов №№ 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 46 и 191, троллейбусов №№ 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22, а также трамвая №3.
Автобусы будут следовать:
- №2 (курсируют на участке «проспект Маршала Жукова» — Театральная площадь») — от проспекта Маршала Жукова по своей трассе до улицы Декабристов, далее по улице Глинки до Театральной площади; обратно по улице Глинки, проспекту Римского-Корсакова, Лермонтовскому проспекту, улице Декабристов, Английскому проспекту и далее по своей трассе;
- №3 — по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому, Садовой улице, Ново-Никольскому мосту, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова; обратно от проспекта Римского-Корсакова, 39 по действующей трассе до улицы Декабристов, затем по Декабристов, улице Глинки, проспекту Римского-Корсакова, Никольской площади, Ново-Никольскому мосту, Садовой улице, Невскому проспекту и далее по действующей трассе;
- №7 — по действующей трассе до 1-й и Кадетской линии В.О., Университетской набережной, Благовещенскому мосту, площади Труда, набережной Крюкова канала, Большой Морской улице, Поцелуеву мосту, улице Глинки, проспекту Римского-Корсакова, Никольской площади, Ново-Никольскому мосту, Садовой улице, Невском проспекте; обратно по действующей трассе до Невского, затем по Невскому, Садовой улице, Ново-Никольскому мосту, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова, улице Глинки, Поцелуеву мосту, Большой Морской улице, улице и площади Труда, Благовещенскому мосту, Университетской набережной, 1-й и Кадетской линиям В.О. и далее по действующей трассе.
- №10 — по действующей трассе до Университетской набережной, далее по набережной, Благовещенскому мосту, площади Труда, набережной Крюкова канала, Большой Морской улице, Поцелуеву мосту, улице Глинки, проспекту Римского Корсакова Никольской площади, Садовой улице, Вознесенскому проспекту и далее по действующей трассе до Балтийского вокзала; обратно по действующей трассе до Вознесенского проспекта далее по Вознесенскому, Садовой улице, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова, улице Глинки, улице и площади Труда, Благовещенскому мосту, Университетской набережной, Биржевой площади и далее по действующей трассе;
- №22 — по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому, Садовой улице, Ново-Никольскому мосту, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова, Лермонтовскому проспекту, улице Декабристов и далее по действующей трассе; обратно по действующей трассе до улицы Декабристов, далее по Декабристов, улице Глинки, проспекту Римского-Корсакова, Никольской площади, Ново-Никольскому мосту, Садовой улице, Невскому проспекту и далее по действующей трассе;
- №24 — по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Садовой улице, Ново-Никольскому мосту, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова, улице Глинки, Поцелуеву мосту, Большой Морской улице, улице и площади Труда, Благовещенскому мосту, набережной Лейтенанта Шмидта и далее по действующей трассе; обратно по действующей трассе до 1-й и Кадетской линий В.О., далее по Университетской набережной, Благовещенскому мосту, площади Труда, набережной Крюкова канала, Большой Морской улице, Поцелуеву мосту, улице Глинки, проспекту Римского-Корсакова, Никольской площади, Ново-Никольскому мосту, Садовой улице, Невскому проспекту и далее по действующей трассе;
- №27 — по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому, Садовой улице, Ново-Никольскому мосту, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова; обратно от проспекта Римского-Корсакова, 39 по действующей трассе до улицы Декабристов, затем по улице Глинки, проспекту Римского-Корсакова, Никольской площади, Ново-Никольскому мосту, Садовой улице, Невскому проспекту и далее по действующей трассе;
- №46 — по действующей трассе до Шпалерной улицы далее по Литейному проспекту и мосту, улицам Академика Лебедева и Комсомола, площади Ленина, Боткинская улице, Большому Сампсониевскому проспекту, Финляндскому проспекту, улице Куйбышева, Каменноостровскому проспекту и далее по действующей трассе; обратно по действующей трасе до Каменноостровского проспекта, далее по улице Куйбышева, Финляндскому и Большому Сампсониевскому проспектам, Боткинской улице, площади Ленина, улицам Комсомола и Академика Лебедева, Литейным мосту и проспекту, Кирочной улице и далее по действующей трассе;
- №191 — по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Садовой улице, Ново-Никольскому мосту, Никольской площади, проспекту Римского-Корсакова, улице Глинки, Поцелуеву мосту, Большой Морской улице, улице и площади Труда, Благовещенскому мосту, Университетской набережной, Биржевой площади и далее по действующей трассе; обратно по действующей трассе до Университетской набережной, далее по Благовещенскому мосту, площади Труда, набережной Крюкова канала, Большой Морской улице, Поцелуеву мосту, улице Глинки, проспекту Римского-Корсакова, Никольской площади, Ново-Никольскому мосту, Садовоу улице, Невскому проспекту и далее по действующей трассе.
Троллейбусы будут ходить:
- №1 — от конечной станции «улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Суворовского проспекта, далее по Суворовскому до конечной станции «Тульская улица»;
- №5 — от конечной станции «улица Маршала Тухачевского» по улице Маршала Тухачевского, Апрельской улице, проспекту Металлистов, Якорной улице, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Невскому проспекту, проспекту Бакунина, Мытнинской улице (обратно: по Мытнинской и Полтавской улицам и Невскому проспекту), 8-й Советской улице до конечной станции «Новгородская улица»;
- №7 — от конечной станции «Таллинская улица» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому, проспекту Бакунина, Мытнинской улице (обратно: по Мытнинской, Полтавской, Невскому), 8-й Советской улице до конечной станции «Новгородская улица»;
- №10 — закрывается;
- №11 (по двум трассам) — от конечной станции «улица Кораблестроителей» по улице Кораблестроителей и действующей трассе до 1-й линии В.О., далее на Тучков мост, по проспекту Добролюбова, переулкам Талалихина и Нестерова, Съезжинской улице (обратно — по Большому проспекту П.С.) до конечной станции «Съезжинская улица»; от конечной станции «улица Кораблестроителей» по Наличной улице и по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее на Тучков мост, по проспекту Добролюбова, переулкам Талалихина и Нестерова, Съезжинской улице (обратно — по Большому проспекту П.С.) до конечной станции «Съезжинская улица»;
- №17 — от конечной станции «Сызранская улица» по улице Решетникова, Московскому и Загородному проспектам до конечной станции «Владимирская площадь» (обратно: по Загородному, Московскому, Благодатной улице, Новоизмайловскому проспекту, Краснопутиловской и Варшавской улицам, улицам Галстяна и Костюшко, снова по Галстяна, Краснопутиловской улице, Новоизмайловскому проспекту, Благодатной улице, Московскому проспекту и улице Решетникова);
- №22 — от конечной станции «Хасанская улица» по действующей трассе до Суворовского проспекта, далее по Суворовскому до конечной станции «Тульская улица».
Трамвай №3 от конечной станции «площади Репина» проследует по действующей трассе до Инженерной улицы, далее по Инженерной, улице Белинского, Литейному проспекту и мосту, улице Академика Лебедева, Лесному проспекту, Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекту и улице Смолячкова. Обратно он пойдет по Лесному проспекту до конечной станции «Станция метро «Выборгская».