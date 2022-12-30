Центр Петербурга перекроют к Новому году, а автобусы пустят в объезд

Празднование Нового года с вечера 31 декабря изменит схему движения транспорта в центре Петербурга. Часть улиц перекроют, а общественный транспорт будет ходить по измененным маршрутам, сообщают в пресс-службе городского комитета по транспорту.



С 19:00 31 декабря до 5:00 1 января перекроют движение по: