«Не трогайте чувств». Кадыров заявил, что Чечня принимает извинения от Ватикана за слова папы римского

Чечня принимает официальные извинения Ватикана за слова папы римского Франциска о «жестоких чеченцах и бурятах». Об этом 29 декабря на «прямой линии» заявил глава региона Рамзан Кадыров, но предупредил, что «трогать чувства» его земляков не нужно.



«Нам приятно, что они осознали свою ошибку и приносят свои извинения. Мы принимаем извинения, но говорим всем: <…> не трогайте чувств чеченцев. Мы за это несем ответственность», – объяснил он (цитата по ТАСС).



Положительно на извинения отреагировал и глава Бурятии Алексей Цыденов – назвал их «сильным поступком» и выразил папе «респект».