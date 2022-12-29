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    «Не трогайте чувств». Кадыров заявил, что Чечня принимает извинения от Ватикана за слова папы римского

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    Чечня принимает официальные извинения Ватикана за слова папы римского Франциска о «жестоких чеченцах и бурятах». Об этом 29 декабря на «прямой линии» заявил глава региона Рамзан Кадыров, но предупредил, что «трогать чувства» его земляков не нужно.

    «Нам приятно, что они осознали свою ошибку и приносят свои извинения. Мы принимаем извинения, но говорим всем: <…> не трогайте чувств чеченцев. Мы за это несем ответственность», – объяснил он (цитата по ТАСС).

    Положительно на извинения отреагировал и глава Бурятии Алексей Цыденов – назвал их «сильным поступком» и выразил папе «респект».

    Напомним, в интервью американским СМИ в конце ноября папа римский Франциск назвал бурятов и чеченцев «самой жестокой частью российских войск на Украине».

    Глава Буддийской традиционной Сангхи России — XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев сказал, что его слова недобрые. На инцидент обратил внимание и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что папе римскому должно быть стыдно за незнание того, как мусульмане относятся к противнику.

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что считает фразу понтифика нехристианской. Позже МИД РФ получил от Ватикана официальные извинения.

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