«Это делу не помогает». Лавров назвал нехристианским заявление папы римского о российских военных

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает нехристианским заявление папы римского Франциска о якобы «жестокости» военных из Бурятии и Чечни, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом он сказал 1 декабря на пресс-конференции.

Лавров напомнил, что понтифик призывал к переговорам между сторонами конфликта на Украине, однако его недавние слова не помогают делу урегулирования ситуации и не прибавляют авторитета Святому престолу.



«Папа Франциск и к переговорам призывает, но и делал недавно непонятное заявление, совсем не христианское, выделив две народности РФ в какую-то категорию, от которой можно ожидать зверств во время военных действий», — сказал Лавров (цитата по РИА Новости).

