«Это делу не помогает». Лавров назвал нехристианским заявление папы римского о российских военных

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает нехристианским заявление папы римского Франциска о якобы «жестокости» военных из Бурятии и Чечни, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом он сказал 1 декабря на пресс-конференции.
Лавров напомнил, что понтифик призывал к переговорам между сторонами конфликта на Украине, однако его недавние слова не помогают делу урегулирования ситуации и не прибавляют авторитета Святому престолу.
«Папа Франциск и к переговорам призывает, но и делал недавно непонятное заявление, совсем не христианское, выделив две народности РФ в какую-то категорию, от которой можно ожидать зверств во время военных действий», — сказал Лавров (цитата по РИА Новости).
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские военные руководствуются принципами ислама. «Да, мы ревностно относимся к защите нашей Родины, религии, народа. Мы призываем врага сдаться, а наших граждан встать на защиту. Разве это жестокость?» — задавался вопросом Кадыров. Он также считает, что папа римский «стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ».
Недавно в интервью американским СМИ папа римский Франциск назвал бурятов и чеченцев «самой жестокой частью российских войск на Украине». Ему уже ответил глава буддистов РФ, а посол России в Ватикане выразил протест.