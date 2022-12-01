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    Боевые действия на Украине

    «Это делу не помогает». Лавров назвал нехристианским заявление папы римского о российских военных

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    Глава МИД РФ Сергей Лавров считает нехристианским заявление папы римского Франциска о якобы «жестокости» военных из Бурятии и Чечни, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом он сказал 1 декабря на пресс-конференции.

    Лавров напомнил, что понтифик призывал к переговорам между сторонами конфликта на Украине, однако его недавние слова не помогают делу урегулирования ситуации и не прибавляют авторитета Святому престолу.

    «Папа Франциск и к переговорам призывает, но и делал недавно непонятное заявление, совсем не христианское, выделив две народности РФ в какую-то категорию, от которой можно ожидать зверств во время военных действий», — сказал Лавров (цитата по РИА Новости).

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские военные руководствуются принципами ислама. «Да, мы ревностно относимся к защите нашей Родины, религии, народа. Мы призываем врага сдаться, а наших граждан встать на защиту. Разве это жестокость?» — задавался вопросом Кадыров. Он также считает, что папа римский «стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ».

    Недавно в интервью американским СМИ папа римский Франциск назвал бурятов и чеченцев «самой жестокой частью российских войск на Украине». Ему уже ответил глава буддистов РФ, а посол России в Ватикане выразил протест.

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