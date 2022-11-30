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    Кадыров отреагировал на слова папы римского о «жестокости чеченцев»

    1929
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    Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал высказывание папы римского Франциска о жестокости бурят и чеченцев, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. Об этом глава Республики Чечня написал 29 ноября в своем Telegram-канале.

    Кадыров пишет, что хотел бы напомнить понтифику об инквизиции, крестовых походах и «даже упомянуть про настоящие жестокие кадры, снятые бандеровскими мразями, недавние расстрелы безоружных российских военных». Однако руководитель Чечни отметил, что лучше рассказать про то, чем руководствуется каждый чеченец на войне. «Это Ислам», — добавил он.

    «Про отношение чеченцев к пленным, жестокое оно или нет, вам расскажут сами украинские военные, побывавшие в нашем плену. Более того, каждый мусульманин знает, что врага, <...> совершившего покаяние, необходимо и вовсе простить. Религиозной личности мировой величины стыдно не знать про отношение мусульман к противнику», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    Недавно в интервью американским СМИ папа римский Франциск назвал бурятов и чеченцев «самой жестокой частью российских войск на Украине». Ему уже ответил глава буддистов РФ, а посол России в Ватикане выразил протест.

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