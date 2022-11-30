Кадыров отреагировал на слова папы римского о «жестокости чеченцев»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал высказывание папы римского Франциска о жестокости бурят и чеченцев, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. Об этом глава Республики Чечня написал 29 ноября в своем Telegram-канале.

Кадыров пишет, что хотел бы напомнить понтифику об инквизиции, крестовых походах и «даже упомянуть про настоящие жестокие кадры, снятые бандеровскими мразями, недавние расстрелы безоружных российских военных». Однако руководитель Чечни отметил, что лучше рассказать про то, чем руководствуется каждый чеченец на войне. «Это Ислам», — добавил он.

