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    Посол России выразил протест дипслужбе Ватикана после высказывания Папы Римского о бурятах и чеченцах

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    16 комментариев

    Посол России в Ватикане Александр Авдеев заявил, что посетил руководство дипслужбы Ватикана и выразил решительный протест из-за высказываний Папы Римского Франциска о якобы имеющих место «жестокостях» бурятов и чеченцев, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом 29 ноября сообщает РИА Новости.

    «Я выразил возмущение такими инсинуациями и отметил, что ничто не может поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа», — сказал Авдеев.

    Подобное мнение выразил и Патриарший экзарх Африки Русской православной церкви митрополит Клинский Леонид, передаёт ТАСС. По его словам, Римско-католическая церковь давно перестала быть барометром нравственности и порядочности, а недавнее высказывание Папы Римского можно отнести к «критическим ошибкам» понтифика.

    Напомним, о своей позиции заявил и глава Буддийской традиционной Сангхи России — XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев. «Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами», — сказал он.

    Накануне в интервью иезуитскому изданию America Папа Римский, как писали СМИ, назвал бурятов и чеченцев «самой жестокой частью российских войск на Украине» и выразил готовность посетить Киев и Москву.

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    Комментарии 16

    28021240729 Ноя 2022 в 13:08
    А немцы?..
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