Посол России выразил протест дипслужбе Ватикана после высказывания Папы Римского о бурятах и чеченцах

Посол России в Ватикане Александр Авдеев заявил, что посетил руководство дипслужбы Ватикана и выразил решительный протест из-за высказываний Папы Римского Франциска о якобы имеющих место «жестокостях» бурятов и чеченцев, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом 29 ноября сообщает РИА Новости.



«Я выразил возмущение такими инсинуациями и отметил, что ничто не может поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа», — сказал Авдеев.



Подобное мнение выразил и Патриарший экзарх Африки Русской православной церкви митрополит Клинский Леонид, передаёт ТАСС. По его словам, Римско-католическая церковь давно перестала быть барометром нравственности и порядочности, а недавнее высказывание Папы Римского можно отнести к «критическим ошибкам» понтифика.

