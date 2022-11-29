Глава буддистов РФ раскритиковал слова Папы Римского о жестокости бурятов на спецоперации

Глава Буддийской традиционной Сангхи России — XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев прокомментировал слова Папы Римского о «жестокости» бурят. Он назвал их «недобрыми словами». Об этом глава буддистов России написал 29 ноября в своем Telegram-канале.

В интервью американским СМИ Папа Римский Франциск назвал бурятов и чеченцев «самой жестокой частью российских войск на Украине».

«Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами. Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам», — написал глава буддистов.