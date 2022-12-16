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    Глава Бурятии выразил «респект» папе римскому после извинений Ватикана

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    2 комментария

    Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал сильным поступком извинения Ватикана за слова папы римского о чеченцах и бурятах. Об этом он пишет в своем телеграм-канале.

    По мнению чиновника, сейчас на Западе «развернута настоящая информационная истерия», где очернение России — это хорошо, а поддержка или попытка трезвой оценки «недопустимы и даже опасны». На этом фоне, уверен Цыденов, официальное извинение от Ватикана, которого не было бы без согласия самого папы, является сильным поступком.

    Свой пост он завершает словами «папе респект!», но перед этим напоминает о «высшем суде» тем, кто «взращивал в Украине идеи нацизма, ненависти и насилия».

    Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что Москва получила официальное обращение от Ватикана с извинениями перед Россией за высказывания папы римского о чеченцах и бурятах.

    Напомним, в интервью американским СМИ в конце ноября папа римский Франциск назвал бурятов и чеченцев «самой жестокой частью российских войск на Украине». Глава Буддийской традиционной Сангхи России — XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев сказал, что его слова недобрые. На инцидент обратил внимание и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что папе римскому должно быть стыдно за незнание того, как мусульмане относятся к противнику. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что считает фразу понтифика нехристианской.

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    Комментарии 2

    somn16 Дек 2022 в 08:17
    Нет слов от удивления...
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