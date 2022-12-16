Глава Бурятии выразил «респект» папе римскому после извинений Ватикана

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал сильным поступком извинения Ватикана за слова папы римского о чеченцах и бурятах. Об этом он пишет в своем телеграм-канале.



По мнению чиновника, сейчас на Западе «развернута настоящая информационная истерия», где очернение России — это хорошо, а поддержка или попытка трезвой оценки «недопустимы и даже опасны». На этом фоне, уверен Цыденов, официальное извинение от Ватикана, которого не было бы без согласия самого папы, является сильным поступком.



Свой пост он завершает словами «папе респект!», но перед этим напоминает о «высшем суде» тем, кто «взращивал в Украине идеи нацизма, ненависти и насилия».

