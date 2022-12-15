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    «Инцидент исчерпан». МИД РФ получил от Ватикана извинения за высказывание о чеченцах и бурятах

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    В МИД РФ получили обращение от Ватикана с извинениями перед Россией за высказывания папы римского о чеченцах и бурятах. Об этом во время брифинга 15 декабря сообщила представитель министерства Мария Захарова.

    «В этом обращении говорится следующее: госсекретариат Ватикана приносит извинения российской стороне. Святой престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира», — уточнила она (цитата по РИА Новости).

    Эта ситуация, по словам Захаровой, показала, что Ватикан не только призывает к диалогу, но и умеет его вести. «Считаем, что инцидент исчерпан», — подытожила дипломат.

    Напомним, в интервью американским СМИ в конце ноября папа римский Франциск назвал бурятов и чеченцев «самой жестокой частью российских войск на Украине». Глава Буддийской традиционной Сангхи России — XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев сказал, что его слова недобрые. На инцидент обратил внимание и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что папе римскому должно быть стыдно за незнание того, как мусульмане относятся к противнику. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что считает фразу понтифика нехристианской.

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