«Инцидент исчерпан». МИД РФ получил от Ватикана извинения за высказывание о чеченцах и бурятах

В МИД РФ получили обращение от Ватикана с извинениями перед Россией за высказывания папы римского о чеченцах и бурятах. Об этом во время брифинга 15 декабря сообщила представитель министерства Мария Захарова.

«В этом обращении говорится следующее: госсекретариат Ватикана приносит извинения российской стороне. Святой престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира», — уточнила она (цитата по РИА Новости).

Эта ситуация, по словам Захаровой, показала, что Ватикан не только призывает к диалогу, но и умеет его вести. «Считаем, что инцидент исчерпан», — подытожила дипломат.