В Белоруссии упала ракета, в Энгельсе сбили третий беспилотник: новости СВО за 29 декабря

Военный комиссар Брестской области (именно там упала ракета) заявил, что поводов для беспокойства в связи со случившимся нет Фото: BELTA / Т.me Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 29 декабря.



В семи регионах прошли обыски по делу экс-депутата Пономарева* РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщило о том, что в семи регионах прошли обыски по делу экс-депутата Ильи Пономарева (признан в России иноагентом). Обыски прошли у администраторов ряда телеграм-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы. В столице правоохранители пришли с обысками в квартиры к муниципальным депутатам Сергею Цукасову, Владимиру Залищаку и Михаилу Лобанову. Также силовики провели обыски у журналиста тюменского портала 72.RU Артура Галиева, а главного редактора 86.RU (Ханты-Мансийск) Никиту Кифорука задержали в поезде в Тюмени. У обоих изъяли всю технику.



В сентябре обыски по делу Пономарева прошли в квартире главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова в Екатеринбурге. В конце августа Коптевский суд Москвы избрал Пономареву меру пресечения по уголовному делу в виде заключения под стражу. Сам Пономарев не присутствовал — он покинул Россию еще в 2014 году, а в 2019 году получил гражданство Украины. Суд заочно заключил его под стражу на два месяца. * 21 октября 2022 года Минюст внес Илью Пономарева в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.



В Энгельсе сбили очередной беспилотник Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о том, что в регионе сработала система ПВО. Над Энгельсом был сбит неопознанный объект. — На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет, — сообщил губернатор. Позднее Роман Бусаргин сообщил, что системы ПВО сбили беспилотник. Упавшими осколками повредило забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Также губернатор опроверг информацию об эвакуации детских садов.

26 декабря Минобороны заявило, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над военным аэродромом Энгельс, из-за падения обломков дрона погибли трое военнослужащих. 5 декабря беспилотники атаковали аэродром Энгельс в первый раз — два самолета получили повреждения.

Очередные удары по территории Украины На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась около 5 часов. Взрывы произошли в нескольких крупных украинских городах, включая Киев, Львов, Николаев, Одессу и Харьков, а также в Житомирской и Ивано-Франковской областях. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ночью произошло как минимум пять взрывов в городе Запорожье, который находится под контролем украинских властей.



Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан готовиться к перебоям с электроснабжением — 40% потребителей в столице Украины остались без света. В Харькове приостановили движение метрополитена. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что обесточено 90% города. По его словам, остановлено движение трамваев и троллейбусов, возможны перебои с водоснабжением. Аварийные отключения электричества ввели в Днепропетровской и Одесской областях.



Вооруженные силы России наносят удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины, начиная с октября — первый такой массированный удар был после теракта на Крымском мосту. В последний раз, по информации Минобороны РФ, массированная атака была проведена две недели назад — 16 декабря. Последние заявления о взрывах на Украине и перебоях с энергоснабжением в стране российское военное ведомство пока не комментировало. В середине ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.



На территорию Белоруссии упала ракета Утром на территорию Белоруссии упала ракета комплекса С-300. Государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о том, что ракета прилетела с территории Украины. О пострадавших пока не сообщается. В пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщили, что главу государства немедленно проинформировали о случившемся.

Изначально рассматривались две основные версии случившегося: случайный залет ракеты на территорию Белоруссии (аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону) или работа систем ПВО Белоруссии. Позднее в Минобороны Белоруссии сообщили, что, по предварительным данным, обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины. Ракету сбили системы ПВО.

Ранее местные телеграм-каналы опубликовали фотографии обломков ракеты, упавшей, предположительно, в Ивановском районе Брестской области, недалеко от деревни Горбаха. Позднее в Минобороны Белоруссии подтвердили эту информацию.

Похожий инцидент произошел 15 ноября в Польше. По данным польских СМИ, две ракеты упали на территории страны в районе села Пшеводов в Люблинском воеводстве. В результате взрыва погибли два человека. Мировую реакцию на инцидент мы собрали в отдельном материале, падение ракет прокомментировали и в Кремле.

UnionPay ограничила снятие наличных за границей по картам российских банков Китайская платежная система UnionPay ограничила снятие наличных за границей по своим картам, которые выпущены российскими банками. Сообщение об этом опубликовал банк «Приморье». Источник РБК в крупном банке рассказал, что это касается всех российских эмитентов карт UnionPay.



— Платежная система UnionPay ввела ограничения для всех российских банков на снятие наличных за пределами РФ. При необходимости снятия наличных в банкоматах сверх установленного лимита рекомендуем оформить дополнительную карту UnionPay согласно тарифам банка, — говорится в сообщении «Приморья», опубликованном 29 декабря.



Теперь держатели этих карт смогут снимать не более 50 тысяч юаней (около 500 тысяч рублей по курсу ЦБ на 29 декабря) в день или эквивалент этой суммы в других валютах, а также не более 500 тысяч юаней в год или эквивалент данной сумме в других валютах.



В марте 2022 года, после начала специальной военной операции России на Украине и ввода масштабных санкций, из России ушли крупнейшие международные платежные системы VISA и Mastercard. Их иностранные карты не работают в России, а российские — за границей. UnionPay остается единственной международной платежной системой, которая продолжает работу в России. Официально компания никак не объявляла об ограничениях работы с санкционными банками, но весной стало известно, что она запретила выпускать свои карты таким банкам. По информации на официальном сайте платежной системы, в России карты UnionPay выпускают «Русский Стандарт», МТС-банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, «Солидарность», «Санкт-Петербург», «Примсоцбанк, «Приморье», ВБРР, «Зенит» и Почта Банк.

