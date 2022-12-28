Пневмония, менингит и не только. Роспотребнадзор рассказал, чем опасен грипп и как от него защититься

Грипп опасен и может привести к осложнениям, которые способны затронуть любой орган или систему организма. Об этом и о том, как избежать заболевания, 28 декабря предупредило управление Роспотребнадзора по Петербургу.



Главная причина смерти от гриппа – пневмония: летальность доходит до 40% даже при хорошем своевременном лечении. Также удар по дыхательной системе может прийти в виде трахеита, бронхита и воспаления ЛОР-органов – например, отита и синусита.

Могут пострадать также сердечно-сосудистая система (миокардит и перикардит), мочеполовая (гломерулонефрит) и нервная (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит). При поражении центральной нервной системы больной может жаловаться на головную боль, рвоту и спутанность сознания.