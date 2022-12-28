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    Пневмония, менингит и не только. Роспотребнадзор рассказал, чем опасен грипп и как от него защититься

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    Грипп опасен и может привести к осложнениям, которые способны затронуть любой орган или систему организма. Об этом и о том, как избежать заболевания, 28 декабря предупредило управление Роспотребнадзора по Петербургу.

    Главная причина смерти от гриппа – пневмония: летальность доходит до 40% даже при хорошем своевременном лечении. Также удар по дыхательной системе может прийти в виде трахеита, бронхита и воспаления ЛОР-органов – например, отита и синусита.

    Могут пострадать также сердечно-сосудистая система (миокардит и перикардит), мочеполовая (гломерулонефрит) и нервная (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит). При поражении центральной нервной системы больной может жаловаться на головную боль, рвоту и спутанность сознания.

    Специалисты предупреждают: когда в город приходит грипп, не следует посещать общественные места без необходимости, но если пошли – надевать маску и соблюдать социальную дистанцию. Также ведомство напоминает, что важно соблюдать гигиену рук, а при появлении подозрительных симптомов остаться дома и вызвать врача, а не заниматься самолечением.

    Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, чем опасен свиной грипп – очень заразный и вызывающий серьезные осложнения. Его выявили уже во всех регионах России, но за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ по стране снизилась на 7%.

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    ОРВИ и гриппРоспотребнадзорГриппОРВИ
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