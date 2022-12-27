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    Свиной грипп есть уже во всех регионах

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    Свиной грипп (H1N1) охватил всю территорию России. Как сообщил 27 декабря Роспотребнадзор, заболевание выявлено во всех регионах страны.

    В опубликованном заявлении говорится, что заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю в России снизилась на 7%. Как объяснила глава ведомства Анна Попова, это может быть связано с тем, что заболевшие в преддверии праздников меньше обращаются в медучреждения, даже при сильном недомогании. При этом общее число заболевших всё еще очень велико — 1,7 млн человек.

    В Петербурге пока ситуация далека от разрешения — стационары заполняются, врачи вновь надели скафандры.

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