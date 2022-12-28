Очень заразный и коварный. Глава Роспотребнадзора предупредила о серьезных осложнениях свиного гриппа

Свиной грипп очень заразный и дает серьезные осложнения, россиянам важно себя поберечь. Об этом 28 декабря заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу «Россия 24».



«Коварный грипп, и осложнения дает очень серьезные, и может стремительно развиваться и давать очень серьезные состояния, ну и конечно, он очень заразный», — сказала она (цитата по РИА Новости).



По словам Поповой, сейчас в России наблюдается снижение заболеваемости гриппом на 7% по сравнению с прошлой неделей. Предположительно это связано с тем, что граждане стали реже обращаться к врачам.

