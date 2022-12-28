В Россию будут поставлять белорусские ноутбуки «Горизонт»

Белорусские ноутбуки, массовое производство которых началось осенью на заводе «Горизонт» в Минске, пойдут на экспорт в Россию. Об этом в эфире «Радио-Минск» 28 декабря сообщила заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич.



По её словам, потребность в таких ноутбуках и в Белоруссии, и в России «колоссальная». Лазаревич также уточнила, что в первой партии, по её данным, было выпущено 4 тыс. ноутбуков «Горизонт», а в 2023 году их выпустят до 400 тысяч.



«Фонтанка» писала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко показал «первый белорусский компьютер» во время открытого урока 1 сентября. Массовое производство стартовало 21 сентября. Аппаратная основа белорусских ноутбуков «Горизонт» разработана на базе процессоров Intel Core 11-го поколения. При этом Лукашенко рассказал, что сейчас в ноутбуке около 12% белорусского, однако к концу года должно быть 30%.