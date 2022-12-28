Видения, наркотики, хороводы. Арестована обвиняемая в убийстве детей екатеринбурженка

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения женщине, обвиняемой в расправе над тремя детьми. Восстанавливать контроль над сознанием она будет за решёткой.



Об аресте Анастасии Петровой 28 декабря сообщил региональный Следком. Заседание прошло преимущественно за закрытыми дверями. Петрова заявила, что признала вину и раскаялась — частично и горько.



В суд её доставили с заготовленным листком с речью. Там отмечено, что показания «могли быть недостоверными, так как были даны под воздействием психотропных веществ, сильного отравления организма, потери контроля сознания».

