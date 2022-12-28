Видения, наркотики, хороводы. Арестована обвиняемая в убийстве детей екатеринбурженка

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения женщине, обвиняемой в расправе над тремя детьми. Восстанавливать контроль над сознанием она будет за решёткой.
Об аресте Анастасии Петровой 28 декабря сообщил региональный Следком. Заседание прошло преимущественно за закрытыми дверями. Петрова заявила, что признала вину и раскаялась — частично и горько.
В суд её доставили с заготовленным листком с речью. Там отмечено, что показания «могли быть недостоверными, так как были даны под воздействием психотропных веществ, сильного отравления организма, потери контроля сознания».
Полицейским в день задержания Анастасия рассказывала о бесах. О них же писала в одной из найденных записок, в другой речь шла про болезнь и тяжёлое время. Анализы показали, что женщина была под воздействием наркотика — дешёвого и распространённого.
Запрещённые вещества ей якобы подливал муж — бывший сотрудник полиции, в органах боровшийся с наркотиками. Мужчина за день до убийства уехал, перед этим вместе с супругой будто бы десять дней водил хороводы в квартире. Об этом со слов подзащитной E1.RU рассказал адвокат. На фоне веществ и ритуальных танцев у Петровой, с её слов, появились видения о том, что она должна убить детей.
Странные звуки, шум, музыку и крики «прекратите!», «я хочу жить!» соседи по ЖК слышали в выходные. В понедельник в квартире были найдены мёртвыми шестимесячная девочка и её братья 10 и 15 лет. Мать лежала на телах.
Отец Анастасии в разговоре с журналистами назвал её замечательной матерью, которая заботилась о детях до последнего, но вместе с мужем «ударилась в религию и стала вести себя странно».