«Выбивали друг из друга бесов». Отец женщины, убившей трёх детей, рассказал, что творилось в семье

Страшному убийству детей в Екатеринбурге предшествовал конфликт: мать заметила, что 15-летний сын курит. А дед подозревал неладное уже давно. Подробности рассказывает 27 декабря издание E1.RU. По словам одноклассников и друзей погибшего, мальчик был общительным и весёлым, редко рассказывал о своих родителях, о серьёзных конфликтах в семье они не слышали, следов побоев не видели. «Он казался лишь немного зашуганным, мог растеряться, если его громко называли по фамилии, но синяков на нем никогда не было», — говорит одноклассник.



«Она [мать] поймала его с одноразовой электронной сигаретой. Сказала, еще раз увидит — доложит отцу, его тогда сразу наказали. 24 декабря он перестал выходить на связь. Я писал ему, но он не отвечал. Я решил, что его опять наказали. А вчера учительница попросила найти его фотографию и собрать информацию о его увлечениях. Я решил сначала, что он потерялся. Но потом мы всё узнали», — рассказал друг мальчика.



Как уже сообщалось, мать объяснила, что задушила детей, так как в них вселились бесы. У одного из них, по некоторой информации, есть ножевые ранения. Мужа в это время дома не было. По данным источника «КП-Екатеринбург», женщину после задержания в квартире доставили в наркологический диспансер, где взяли анализ мочи. Найдены следы наркотика. «Это дешевый наркотик, один из распространенных», — пояснил источник.



Отец женщины рассказал E1.RU, что нечасто общался с семьёй дочери, но давно был обеспокоен психическим состоянием дочери и зятя. Дочь была религиозной с юности: когда ей было 17 лет, её мать оставила семью и уехала в монастырь, но поддерживала связь с дочкой. Зять раньше работал в полиции, занимался борьбой с наркотиками и с сектантством. Однажды он попал в ДТП — ударился головой, а через несколько лет вышел на пенсию в звании подполковника. Затем ушёл в религию.

«Настя и Слава выбивали друг из друга бесов. Когда Слава приехал в Уфалей, то я заметил у него синяк. Мы с ним таскали мебель. И вдруг он отказался: «Это гробы, это гробы, я не понесу». В подъезде пришлось оставить шкафы — прямо такая истерика. Я сразу всех родственников на уши поставил, чтобы срочно обращались к психиатру. Настя после этого перестала выходить на связь со мной. Трубку не брала, я через Славу дозвонился, он всё еще был шизанутый, но ее позвал. Я просил Настю немедленно показать его врачам. Она только говорила: «Я со Славой, я со Славой». Она была как будто зомбированная», — говорит отец подозреваемой.

